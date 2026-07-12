Vjedhje e rëndë në veri të Mitrovicës, persona të panjohur marrin sende me vlerë nga një banesë
Një rast i vjedhjes së rëndë është raportuar në Mitrovicën e Veriut, ku persona të panjohur dyshohet se kanë hyrë në një banesë dhe kanë vjedhur sende me vlerë.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur gjatë periudhës 5-11 korrik 2026, ndërsa është raportuar më 11 korrik rreth orës 10:20-11:15.
Ankuesi ka deklaruar se nga banesa e nënës së tij janë vjedhur dy televizorë, stoli ari, dy ora dore, një pajisje DVR për kamerat e sigurisë, parfume të ndryshme, si dhe para të gatshme.
Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar rastin. Për këtë është njoftuar edhe prokurori. /Telegrafi/
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