ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një vjedhje e rëndë është raportuar në fshatin Suvi Do të Graçanicës, ku persona të panjohur kanë depërtuar me forcë në zyrën e një depoje dhe kanë vjedhur para nga kasaforta.

Sipas Policisë, rasti ka ndodhur në orët e hershme të 11 korrikut 2026, rreth orës 02:00.

Të dyshuarit dyshohet se kanë hyrë me forcë në objekt dhe nga kasaforta kanë marrë një shumë të konsiderueshme parash të gatshme.

Njësitë relevante të Policisë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë kryer ekzaminimet e nevojshme, ndërsa për rastin është njoftuar edhe prokurori.

Hetimet janë në vazhdim për identifikimin e të dyshuarve dhe zbardhjen e plotë të rastit. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme