VITI I MREKULLIVE
Poezi nga: Philip Larkin
Përktheu: Kujtim Morina
Annus Mirabilis
Jeta e vërtetë seksuale filloi
në gjashtëdhjetë e treshin,
(gjë që ishte disi vonë për mua)
ndërmjet heqjes të ndalimit të D. H. Lawrence
dhe albumit të parë të Bitëllsave.
Deri atëherë kishte qenë
një lloj pazari,
shumë peripeci për unazën,
një turp që fillonte gjashtëmbëdhjetë vjeç
dhe përhapej pa fund për dreq.
Pastaj krejt papritur grindja pushoi:
Të gjithë u ndienë njëlloj
dhe çdo jetë u bë,
një thyerje brilante e digës,
një lojë që s’kishte shanse të humbej.
më e mirë sesa në gjashtëdhjetë e treshin,
(megjithëse shumë vonë për mua)
ndërmjet heqjes të ndalimit të Chatterley dhe albumit të parë të Bitëllsave.
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