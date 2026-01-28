Viktima e ICE-së nuk ishte një 'vrasës i mundshëm', thotë Trump
Donald Trump duket se është distancuar nga vërejtjet kontroverse të anëtarëve të lartë të administratës së tij në lidhje me viktimën e të shtënave me armë zjarri në ICE, Alex Pretti.
Pretti, një infermier 37-vjeçar i kujdesit intensiv, u qëllua për vdekje nga agjentët e zbatimit të ligjit për imigracionin në Minneapolis në fundjavë, vetëm disa javë pasi një oficer tjetër nga njësia kontroverse vrau 37-vjeçaren Renee Good në të njëjtin qytet, transmeton Telegrafi.
Përgjigja nga zyrtarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë, veçanërisht këshilltari i Trump, Stephen Miller, dhe Sekretarja e Sigurisë, Kristi Noem, ka provokuar një reagim të ashpër nga familja e Pretti, demokratët kryesorë, anëtarët e publikut dhe - gjithnjë e më shumë - politikanët republikanë.
Duke folur të martën, Trump tha se dëshiron të "zbutë" situatën në Minneapolis pas bisedimeve me kryetarin e bashkisë dhe guvernatorin e shtetit demokrat, dhe e përshkroi vrasjen e Pretti si "shumë të pafat".
Kur u largua nga Shtëpia e Bardhë për një tubim në Iowa, Trump u pyet nëse ishte dakord që Pretti ishte një "vrasës i mundshëm" - siç e përshkroi Miller, transmeton Telegrafi.
"Jo, jo. Dëgjoni, nuk mund të hyni me armë. Nuk mund ta bëni këtë, por është thjesht një incident shumë i pafat", tha presidenti i SHBA-së.
Më vonë, kur foli me gazetarët para një tubimi në Iowa, Trump përsëriti pikëpamjen e tij se "sigurisht, (Pretti) nuk duhet të kishte mbajtur armë".
"Shikoni, në fund të fundit, të gjithë në këtë sallë, ne e shohim këtë si një incident shumë të pafat. Të gjithë, përveç nëse jeni budallenj", shtoi ai.
Sipas Amendamentit të Dytë të Kushtetutës së SHBA-së, të drejtat e qytetarëve për të mbajtur armë mbrohen. Kjo e drejtë tradicionalisht është mbrojtur me vendosmëri nga republikanët.
Zyrtarët lokalë në Minesota kanë thënë gjithashtu se Pretti mbante një armë zjarri ligjërisht.
Në një intervistë me Fox News, presidenti amerikan shtoi se do të "ulte tensionet" në operacionet federale të imigracionit në Minneapolis, por këmbënguli se kjo nuk ishte "një tërheqje, por një ndryshim".
Kjo ndodhi përpara një incidenti ku një burrë u hodh mbi përfaqësuesen demokrate të Minesotës, Ilhan Omar, gjatë një mbledhjeje bashkiake dhe u përpoq ta spërkaste me një substancë të panjohur.
Omar, e cila është përballur me sulme të përsëritura nga Trump dhe administrata e tij, dhe e cila ka bërë thirrje që ICE të shfuqizohet, nuk duket se është lënduar dhe vazhdoi të flasë më pas.
Ndërkohë, dy senatorë republikanë kanë dalë nga radhët e partisë dhe kanë bërë thirrje që Noem të japë dorëheqjen pas të shtënave.
I pyetur nëse kishte besim tek Noem, Thom Tillis, që përfaqësonte Karolinën e Veriut, u tha gazetarëve në Capitol Hill: "Jo, aspak. Mendoj se ajo duhet të largohet".
Senatori, i cili nuk po kërkon një mandat të dytë, shtoi se disa nga veprimet e sekretares treguan "procese mendimi amatoreske të asistent-menaxherit".
Senatorja nga Alaska, Lisa Murkowski, i tha NBC News: "Po, ajo duhet të largohet". /Telegrafi/