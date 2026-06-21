Viktima dërgohet pa shenja jete në QKMF në Malishevë, policia nis hetimet
Policia e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me vdekjen e një gruaje në fshatin Bubavec të Malishevës.
Sipas raportit 24-orësh të policisë, viktima, një grua kosovare, është dërguar pa shenja jete në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Malishevë, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e saj.
Bazuar në vlerësimin fillestar të mjekut kujdestar, dyshohet se viktima ka ndërruar jetë si pasojë e arrestit kardiak.
Me urdhër të prokurorit kompetent, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa rasti është iniciuar si “Hetim i vdekjes”.
Autoritetet po vazhdojnë procedurat hetimore për të sqaruar të gjitha rrethanat e rastit./Telegrafi/
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