Video virale kur fëmija ia “rrëmben” fanellën, sqarohet Milot Rashica: Gruaja ime donte t’ia dhuronte tjetër kujt që e kishte ditëlindjen
Një rast qesharak ndodhi pas fitores së Besiktasit, ku protagonist ishte Milot Rashica. Ylli i Kosovës tentoi t’ia dhuronte fanellën gruas së tij në tribuna, por një fëmijë e “rrëmbeu” në momentin e fundit.
Si Miloti ashtu edhe gruaja e tij mbeten vetëm duke e shikuar, ndërsa fëmija iku me fanellën e anësorit drejt miqve të tij.
Rashica ka reaguar për herë të parë në rrjetet sociale lidhur me këtë rast, duke treguar se gruaja e tij ia kishte premtuar një fëmijë tjetër në tribunë, pasi kishte ditëlindjen.
“Gruaja ime donte t’ia jepte (fanellën) një tjetër fëmije që kishte ditëlindjen, por ky i vogli e mori”, shkroi ai në “Twitter”.
My wife wanted to give it to another kid who had a birthday but now this little one took it 😅🖤🤍 https://t.co/sOe4TacCU5
— Milotrashica (@milotrashica) April 24, 2026
Ndërkohë, Rashica kishte kontribuar edhe me asistim në fitoren 3-0 të Besiktasit, me skuadrën turke që avancoi në gjysmëfinalen e Kupës së Turqisë./Telegrafi/