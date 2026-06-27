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Një grua dhe qeni i saj i shpëtuan mezi një takimi të rrezikshëm me një ari gjatë një shëtitjeje rutinë në mëngjes në Alberta të Kanadasë.

Videoja, tashmë virale, tregon gruan duke shfaqur një qetësi ndërsa grabitqari masiv i përndiqte.

Incidenti ndodhi pranë Mount Engadine Lodge, ku gruaja kishte dalë të shëtiste me qenin e saj.



Ndërsa qeni kthehej vazhdimisht për t'u përballur me grabitqarin, gruaja u përpoq me qetësi por me vendosmëri ta largonte, duke thënë vazhdimisht: "Jo, largohu. Jo".

Gruaja ruajti qetësinë pa vrapuar, gjë që e pengoi kafshën të sulmonte.

Ariu më në fund e ndërpreu sulmin e tij dhe hyri në pyll. /Telegrafi/

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