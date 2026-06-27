Video virale, gruaja dhe qeni i saj i shpëtojnë sulmit të një ariu
Një grua dhe qeni i saj i shpëtuan mezi një takimi të rrezikshëm me një ari gjatë një shëtitjeje rutinë në mëngjes në Alberta të Kanadasë.
Videoja, tashmë virale, tregon gruan duke shfaqur një qetësi ndërsa grabitqari masiv i përndiqte.
Incidenti ndodhi pranë Mount Engadine Lodge, ku gruaja kishte dalë të shëtiste me qenin e saj.
A woman hiking in Canada nearly became a grizzly’s next meal and the video circulating right now is genuinely one of the most intense wildlife encounters you will ever watch - her dog is with her, a massive grizzly is right there, and somehow she kept her head together long… pic.twitter.com/VutSzXLeXM
— Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) June 26, 2026
Ndërsa qeni kthehej vazhdimisht për t'u përballur me grabitqarin, gruaja u përpoq me qetësi por me vendosmëri ta largonte, duke thënë vazhdimisht: "Jo, largohu. Jo".
Gruaja ruajti qetësinë pa vrapuar, gjë që e pengoi kafshën të sulmonte.
Ariu më në fund e ndërpreu sulmin e tij dhe hyri në pyll. /Telegrafi/
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