Video, shpërthim i fuqishëm në Paqësor - ushtria amerikane shkatërron anijen e trafikantëve
Pamjet dramatike tregojnë momentin kur ushtria amerikane shkatërroi një anije në mes të Paqësorit, që sipas saj po përdorej nga trafikantët e drogës.
Ushtria amerikane njoftoi se anija ndodhej në ujëra ndërkombëtare dhe po përdorej nga banda Los Choneros.
Kjo bandë konsiderohet një nga bandat më të fuqishmet kriminale në Ekuador.
Para shpërthimit, forcat amerikane larguan personat që ndodheshin në bord dhe më pas ua dorëzuan autoriteteve ekuadoriane.
Operacioni u zhvillua në koordinim me qeverinë e Ekuadorit.
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