Victoria dhe David Beckham festojnë 21-vjetorin e Cruz, ndërsa Brooklyn vazhdon të qëndrojë larg familjes
Victoria dhe David Beckham organizuan një festë të veçantë për ditëlindjen e 21-të të djalit të tyre, Cruz, në restorantin luksoz Gymkhana në Piccadilly, Londër, të premten në mbrëmje.
Familja e ngushtë u mblodh për të shijuar darkën dhe për të ndarë momente gëzimi, ndërsa Cruz festoi me të dashurën e tij, Jackie Apostel, e cila mbante një bluzë me portretet e Cruz dhe familjes.
Pavarësisht atmosferës festive, mungesa e Brooklyn Beckham, ishte e dukshme. Ai ka zgjedhur të qëndrojë larg familjes së tij dhe nuk ka marrë pjesë në këtë ngjarje, duke vazhduar distancimin nga prindërit dhe motrat e vëllezërit e tij, shkruan DailyMail.
Megjithatë, Brooklyn nuk ka lënë pa uruar Cruz në rrjetet sociale, duke ndarë video nga fëmijëria e tij dhe mesazhe të ngrohta: “Gëzuar ditëlindjen e 21-të, djalit tim të vogël. Je bërë një njeri i sjellshëm, i kujdesshëm dhe besnik. Të duam, Cruzie, dhe shpresojmë që të kesh një ditë të mrekullueshme”.
Në mbrëmje, Victoria, elegante dhe me stil, u shfaq me Harper dhe bashkëshortin e saj David, ndërsa Romeo dhe e dashura e tij Kim Turnbull u panë duke shijuar momente intime së bashku.
Cruz tregoi talentin e tij muzikor, duke luajtur kitarë dhe piano për prindërit dhe vëllezërit e motrat e tij, duke përfshirë edhe Brooklyn-in në disa momente të mëparshme.
Pavarësisht disa tensioneve të dukshme familjare, nata për Cruz mbeti një përkujtim i bukur i një dite të veçantë dhe i lidhjeve të forta brenda familjes Beckham. /Telegrafi/