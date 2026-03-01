Viber sjell funksion të ri me AI - përmirëson mesazhet para se t’i dërgoni
Aplikacioni i famshëm për komunikim Rakuten Viber ka prezantuar një funksion të ri të bazuar në inteligjencë artificiale, i quajtur “AI përpunim i mesazheve” (AI Message Polish), i cili ndihmon përdoruesit të përmirësojnë tekstet e tyre para se t’i dërgojnë.
Me këtë opsion, përdoruesit mund të:
Rregullojnë gabimet drejtshkrimore dhe gramatikore që ndodhin gjatë shkrimit.
Ndryshojnë tonin e mesazhit (p.sh. nga joformal në profesional).
Përkthejnë tekstin në gjuhë të tjera pa dalë nga aplikacioni.
Formësojnë idetë e tyre duke kthyer shënime të shpërndara në një mesazh të qartë e të përmbledhur.
Kur funksioni bëhet i disponueshëm, pranë fushës së shkrimit do të shfaqet butoni “AI dorëzim mesazhi”.
Pasi ta klikoni, mund të zgjidhni nëse dëshironi rregullim stili, ndryshim të tonit apo përkthim - dhe pastaj të pranoni sugjerimin e AI-së ose të bëni modifikime të mëtutjeshme.
Viber thotë se përpunimi i tekstit bëhet në bashkëpunim me OpenAI dhe se, sipas rregullave të privatësisë, teksti i futur nuk përdoret për të trajnuar modelet e AI-së dhe fshihet menjëherë pas përpunimit. /Telegrafi/