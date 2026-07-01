Vetura e fundit unike e Bugatti-t është e mbuluar me detaje prej porcelani të vërtetë
Pesëmbëdhjetë vjet më parë, Bugatti bashkëpunoi me Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin për të krijuar një Veyron Grand Sport të veçantë.
Ajo që e bëri atë makinë të dallohej ishte përdorimi i porcelanit, dhe bashkëpunimi i fundit midis prodhuesit të automjeteve dhe KPM përdor përsëri atë material të hollë - këtë herë në Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, transmeton Telegrafi.
Makina vjen nga programi i personalizimit Bugatti Sur Mesure, dhe është një festë për më shumë sesa vetëm Mistral. Është gjithashtu një model unik që nderon motorin W16 të makinës, të cilin Bugatti po e ndërpret (gradualisht).
W16 Mistral Blanc Éternel ka porcelan nga brenda dhe nga jashtë. Ai zbukuron emblemat EB, kapakun e karburantit dhe zbukurimet e motorit nga jashtë, dhe ndërruesin e marsheve, mbulesat e altoparlantëve dhe mbështetëset e krahëve brenda.
Dizajnerët e Bugatti e kopjuan brenda. Kjo e bën makinën të duket sikur është gati për një film të animuar. Mistral është makina e fundit e Bugatti-t që ka motorin e saj ikonik W16 me katër turbo, 8.0 litra. Pasardhësi i tij është motori V16 me aspirim natyral, 8.3 litra, që fuqizon Tourbillon-in, i cili është gjithashtu një hibrid që ka tre motorë elektrikë. /Telegrafi/