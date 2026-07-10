Vetëm gjashtë deputete hynë në Kuvend përmes kuotës gjinore
Legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës do të ketë 41 gra deputete, që përbëjnë 34 për qind të përbërjes së përgjithshme të parlamentit, sipas të dhënave të publikuara nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI).
Nga gjithsej 41 deputete, 35 janë zgjedhur me vota meritore, ndërsa 6 kanë siguruar ulëse përmes kuotës gjinore.
Sipas shpërndarjes së mandateve të fituara përmes kuotës gjinore, në Aleancë kanë ndryshuar tri ulëse, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dy ulëse, ndërsa Lista Serbe (LS) ka një ulëse me kuotë gjinore.
Të dhënat tregojnë se pjesa dërrmuese e grave deputete kanë arritur të zgjidhen falë votës së qytetarëve, ndërsa mekanizmi i kuotës gjinore ka mundësuar përfaqësimin shtesë të gjashtë deputeteve.
Përfaqësimi prej 34 për qind i grave në Kuvend mbetet mbi pragun minimal prej 30 për qind të përcaktuar përmes kuotës gjinore, duke reflektuar një rritje të pjesëmarrjes së grave në jetën parlamentare.