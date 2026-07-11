Vendosi shkumën për vetënxirje vetëm në gjysmën e fytyrës për të treguar ndryshimin
Një përdoruese e rrjeteve sociale vendosi të bëjë një eksperiment interesant: ajo aplikoi shkumën për vetënxirje vetëm në njërën anë të fytyrës, për të treguar se sa i madh mund të jetë ndryshimi mes lëkurës me dhe pa produkt.
Në pamjet e publikuara, ajo tregoi se gjysma e fytyrës ku ishte përdorur produkti kishte një ngjyrë më të ngrohtë dhe dukej më e nxirë, ndërsa ana tjetër mbeti me ngjyrën natyrale të lëkurës.
Eksperimenti u bë viral, pasi tregonte qartë efektin që mund të japin produktet për vetënxirje.
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Produktet për vetënxirje funksionojnë duke reaguar me shtresën sipërfaqësore të qelizave të lëkurës dhe krijojnë një pamje të nxirë pa ekspozim ndaj rrezeve ultraviolet. Për këtë arsye, shumë persona i përdorin si alternativë ndaj solariumit ose ekspozimit të gjatë në diell.
Ekspertët e bukurisë këshillojnë që produktet për vetënxirje në fytyrë të aplikohen me kujdes, me përgatitje paraprake të lëkurës dhe me sasi të vogla, në mënyrë që ngjyra të jetë sa më natyrale dhe pa njolla.
Rezultati i eksperimentit tregoi se edhe një shtresë e vetme e shkumës mund të ndryshojë dukshëm pamjen e fytyrës, duke krijuar iluzionin e një ngjyre më të shëndetshme dhe më të freskët të lëkurës. /Telegrafi/