Vëllezërit dhe motrat nga Karolina e Veriut luajnë lotari së bashku, fitojnë 25,000 dollarë në vit
Një çift vëllezërish dhe motrash nga Karolina e Veriut që përdorin ditëlindjet familjare për të luajtur lotari së bashku, përfunduan duke fituar një çmim prej 25,000 dollarësh në vit për gjithë jetën.
Banorët e Winnabow, Jason dhe Marci Lowry, u thanë zyrtarëve të lotarisë të Karolinës së Veriut se blenë biletën e tyre prej 2 dollarësh Lucky for Life nga dyqani ushqimor E-Z Way në North Howe Street në Southport.
Ata përdorën një seri numrash që përfaqësonin ditëlindjet familjare për biletën, dhe përfunduan duke përputhur të pesë topat e bardhë në shortin e 27 dhjetorit.
"Jemi të emocionuar që numrat fitues përfaqësojnë data të veçanta," thanë vëllezërit dhe motrat, transmeton Telegrafi.
Fituesit thanë se paratë e çmimit do të shkojnë për të paguar faturat dhe për të financuar riparimet e makinave dhe shtëpive. /Telegrafi/