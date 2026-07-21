Vdes një person në Prishtinë, bie nga lartësia e një objekti
Një person ka ndërruar jetë mbrëmjen e së hënës rreth orës 23:00 pasi ka rënë nga një lartësi në rrugën “Arshi Pipa”, në Prishtinë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Siç thuhet në njoftim si pasojë e lëndimeve të marra, viktima nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve.
“Mbrëmë, rreth orës 23:00, Policia ka pranuar informatën se në rrugën “Arshi Pipa” në Prishtinë, një person ka rënë nga një lartësi (objekt). Si pasojë e lëndimeve të marra, viktima nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve. Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Policia, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, ka nisur hetimet dhe po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për sqarimin e rrethanave të rastit”, ka thënë Pllana. /Telegrafi/