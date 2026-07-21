Vdes gazetari Daniele Compatangelo që zbuloi grindjen Trump-Meloni
Daniele Compatangelo, korrespondent i La7 në Uashington dhe president i Shoqatës së Korrespondentëve të Jashtëm të Shtëpisë së Bardhë (WHFCA), ka vdekur papritur në moshën 50 vjeçare pas një sëmundjeje të papritur, sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA.
Compatangelo, i cili mbuloi politikën amerikane për më shumë se dy dekada dhe së fundmi siguroi një intervistë ekskluzive telefonike me Donald Trump, drejtoi shoqatën që përfaqësonte gazetarët e huaj të akredituar në Shtëpinë e Bardhë dhe institucione të tjera qeveritare të SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Intervista ekskluzive e Compatangelos me Trump u bë një nga momentet përcaktuese të karrierës së tij. Komentet e presidentit amerikan në lidhje me marrëdhënien e tij me kryeministren italiane Giorgia Meloni shkaktuan polemika politike në Itali pasi u transmetuan në programin L'aria che tira të La7.
Intervista bëri bujë ndërkombëtare pasi Trump pretendoi se Meloni i ishte "lutur" atij për një fotografi në samitin e G7, vërejtje që ajo i hodhi poshtë si "plotësisht të fabrikuara" dhe që shkaktuan një debat diplomatik midis Romës dhe Uashingtonit.
Intervista nxori në pah aftësinë e Compatangelos për të siguruar qasje të nivelit të lartë ndërsa raportonte mbi politikën amerikane nga brenda korridoreve të pushtetit në Uashington.
Gjatë gjithë kohës së tij në SHBA, ai ofroi rregullisht analiza të politikës së brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë zhvillimet rreth konfliktit që përfshinte Iranin, duke u mbështetur në rrjetin e tij të gjerë të kontakteve në Shtëpinë e Bardhë.
Sipas korrespondentit, SHBA-të kishin një strategji shumë të qartë për të siguruar mbështetje: çdo kritikë ndaj Evropës ishte në fakt një kërkesë për ndihmë në lidhje me Iranin.
Compatangelo kaloi 25 vjet duke mbuluar lajmet ndërkombëtare, duke punuar për një gamë transmetuesish dhe botimesh, duke përfshirë Sky dhe Il Secolo XIX, ndërsa drejtoi gjithashtu disa zyra shtypi të profilit të lartë.
Ai mbuloi tetë Lojëra Olimpike verore dhe dimërore, nga Sidnei në vitin 2000 deri në Londër në vitin 2012, duke kombinuar raportimin sportiv me gazetarinë politike dhe prodhimin e dokumentarëve dhe raporteve të gjata.
Në qershor 2011, dokumentari i tij investigativ The Los Angeles Breakdown mori një Përmendje Nderi në Southern California Journalism Awards në Los Angeles.
Puna e tij u transmetua gjithashtu nga RSI, transmetuesi publik zviceran në gjuhën italiane, si dhe Rai dhe Mediaset.
Krahas punës së tij si korrespondent i La7 në Uashington, Compatangelo shërbeu si president i WHFCA-së, duke përfaqësuar komunitetin e gazetarëve të huaj të akredituar në Shtëpinë e Bardhë dhe duke forcuar lidhjet midis medias ndërkombëtare dhe institucioneve amerikane.
I lindur në Savona dhe i rritur në Torino, Compatangelo jetoi në Romë përpara se të zhvendosej përgjithmonë në Shtetet e Bashkuara, ku u vendos si një nga gazetarët më të njohur të Italisë që mbulonte politikën amerikane.
Vdekja e tij shkaktoi një mori homazhesh nga kolegët, përfshirë ata në La7.
"Jemi të tronditur. Të gjithë në La7 qëndrojnë pranë të dashurve të tij", tha drejtori i transmetuesit Andrea Salerno.
"Daniele ishte një bashkëpunëtor i çmuar dhe i pazakontë, i nxitur nga një dëshirë e vazhdueshme për të treguar histori me saktësi dhe gëzim. Ai ishte një gazetar i shkëlqyer. Do të na mungojë", shtoi ai.
Compatangelo u respektua gjerësisht midis kolegëve që mbulonin politikën amerikane dhe mbeti një prani aktive në korpusin e shtypit të Shtëpisë së Bardhë deri pak para vdekjes së tij. /Telegrafi/