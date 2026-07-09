Vazhdon rritja e çmimeve të derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, të cilat do të vlejnë për datën 9 korrik 2026.
Sipas vendimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar për naftën (dizelin) është caktuar 1.44 euro për litër, ndërsa benzina do të shitet deri në 1.37 euro për litër. Çmimi maksimal i gazit mbetet 0.61 euro për litër.
Krahasuar me çmimet e një dite më parë, si dizeli ashtu edhe benzina janë shtrenjtuar për 1 cent për litër, ndërsa çmimi i gazit ka mbetur i pandryshuar.
Çmimet e reja hyjnë në fuqi nga ora 10:00 dhe vlejnë në të gjitha pikat e shitjes së derivateve në Kosovë.
MINTI ka bërë të ditur se qytetarët mund të paraqesin ankesat e tyre përmes adresës elektronike konsumatori@rks-gov.net ose duke telefonuar në numrin pa pagesë 0800 11000. /Telegrafi/