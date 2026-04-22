Vazhdon gjykimi me dëshmi të reja për tragjedinë në Koçan
Gjykimi për zjarrin tragjik në diskotekën "Pulse" në Koçan, në të cilën humbën jetën 63 persona dhe u plagosën më shumë se 200, vazhdon sot në gjykatën e Idrizovës me dëshmi të reja të propozuara nga Prokuroria.
Procesi gjyqësor është në fazën e paraqitjes së provave, me një ekip të prokurorisë të përbërë nga 15 prokurorë publikë që paraqesin dëshmitarët e tyre. Në seancën e mëparshme, mbrojtja e të pandehurit të parë, pronarit të diskotekës Dejan Jovanov-Deko, kërkoi ndryshim të masës nga paraburgimi në arrest shtëpiak, duke përmendur përkeqësimin e shëndetit të tij.
Gjatë seancave të deritanishme, para gjykatës dëshmuan persona që ishin të lidhur drejtpërdrejt me ngjarjen. Midis tyre ishte Ana Zaharieva, e cila ishte mysafire në diskotekë në natën fatale, si dhe Aleksandar Josifov, ish-Sekretar i Përgjithshëm i Komunës së Koçanit nga viti 2017 deri në vitin 2021, gjatë mandatit të kryetarit të atëhershëm të komunës Nikolço Iliev. Deklaratën e tij e dha edhe Dragan Ananiev, një punonjës i komunës.
Zjarri shpërtheu më 16 mars 2025, gjatë një performance nga grupi DNA, dhe konsiderohet si një nga aksidentet më të këqija në historinë e kohëve të fundit të Maqedonisë. Gjykimi vazhdon me qëllim sqarimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësisë për tragjedinë që tronditi publikun.