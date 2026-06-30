Vapa e verës sjell myk në shtëpi: Veprimi 20-minutësh që ndihmon kundër lagështisë
Moti i ngrohtë na nxjerr më shpesh jashtë, por brenda shtëpisë mund të krijojë kushte ideale për shfaqjen e mykut. Banjoja, bodrumi, lavanderia dhe hapësirat e tjera të lagështa janë më të rrezikuara gjatë verës, sidomos kur rritet niveli i lagështisë në ajër dhe sipërfaqet nuk thahen mirë.
Myku është një lloj kërpudhe që zakonisht shfaqet si njolla të bardha ose gri, me pamje pluhuri, në muret e dushit, fugat, parvazet e dritareve apo sipërfaqe të tjera ku qëndron lagështia. Shpesh mbetet në sipërfaqe, por nëse nuk largohet me kohë, mund të përhapet dhe të kthehet në problem të vazhdueshëm.
Pse myku shfaqet më shpesh gjatë verës?
Temperaturat e larta dhe lagështia e tepërt janë kombinimi më i favorshëm për zhvillimin e mykut. Avulli pas dushit, peshqirët e lagur, rrobat e banjës, veshjet e stërvitjes dhe qarkullimi i dobët i ajrit ndikojnë që lagështia të mbetet më gjatë në shtëpi.
Eksperti për mirëmbajtjen e shtëpisë, Dan DiClerico, thekson se myku zhvillohet në kushte të ngrohta dhe të lagështa, të cilat janë më të shpeshta gjatë muajve të verës. Sipas tij, ventilimi i mirë është një nga mënyrat kryesore për ta parandaluar këtë problem.
Gabimi më i madh është të lejohet që lagështia të qëndrojë në sipërfaqe. Në banjo, bodrume dhe hapësira që thahen ngadalë, myku mund të shfaqet shumë shpejt nëse nuk ka ajrosje dhe tharje të rregullt. Për këtë arsye, parandalimi nuk nis vetëm kur njollat bëhen të dukshme, por që në momentin kur krijohet lagështia.
Veprimi 20-minutësh që bën dallimin
Banjoja është një nga vendet ku myku zhvillohet më lehtë, sepse avulli mbetet edhe pas dushit. Nëse keni ventilator për nxjerrjen e ajrit, lëreni të ndezur të paktën 20 minuta pas dushit, sidomos gjatë ditëve të nxehta dhe me lagështi.
Nëse nuk keni ventilator, hapni dritaren për rreth një orë, në mënyrë që ajri i lagësht të dalë jashtë. E njëjta gjë vlen edhe për lavanderitë, bodrumet dhe hapësirat ku thahen rrobat. Sa më mirë të qarkullojë ajri, aq më pak mundësi ka myku të zhvillohet. Edhe dera e banjës, kur është e mundur, mund të lihet pak e hapur pas dushit, që avulli të mos mbetet i bllokuar në një hapësirë të vogël.
Mbani lagështinë nën kontroll
Një nga masat më të dobishme është kontrolli i nivelit të lagështisë në shtëpi. Në hapësira problematike, sidomos në bodrum, mund të ndihmojë përdorimi i një aparati për largimin e lagështisë. Synimi është që lagështia të mbahet nën 50 për qind, sepse mbi këtë nivel myku dhe mikroorganizmat e tjerë shumohen më lehtë.
Pas dushit, mund t’i fshini muret e kabinës, derën dhe vaskën me fshirëse gome, që sipërfaqet të thahen më shpejt. Mos i lini peshqirët e lagur, rrobat e banjës, veshjet sportive ose leckat e pastrimit të grumbulluara në kosh, çanta apo dollapë. Sa më shpejt të ajrosen ose të lahen pëlhurat e lagështa, aq më i vogël është rreziku nga myku.
Edhe rrjedhjet e vogla të ujit nuk duhen injoruar. Kontrolloni rregullisht zonën nën lavaman, rreth tualetit, pranë makinës larëse dhe afër dritareve. Lagështia e fshehur mund të bëhet burim i vazhdueshëm i problemit, sidomos nëse materiali përreth e thith ujin dhe thahet ngadalë.
Gjatë periudhave shumë të lagështa, pastroni më shpesh kabinën e dushit, fugat, vaskën dhe parvazet e dritareve. Në bodrume dhe papafingo, shmangni ruajtjen e librave, kutive të kartonit, çarçafëve ose mobilieve me tekstil, sepse këto materiale e thithin lagështinë dhe mund të mbajnë erë myku.
Çfarë të bëni nëse myku është shfaqur?
Nëse vëreni njolla të vogla sipërfaqësore, ato zakonisht mund të pastrohen me produkte të posaçme kundër mykut, duke respektuar udhëzimet e përdorimit dhe duke ajrosur mirë hapësirën. Mos i përzieni produktet e pastrimit mes vete, sidomos ato që përmbajnë zbardhues, sepse mund të krijohen avuj të rrezikshëm.
Por nëse myku kthehet vazhdimisht, zë sipërfaqe më të madhe ose shoqërohet me erë të rëndë lagështie, problemi mund të jetë më i thellë dhe kërkon ndërhyrje profesionale.
Çelësi është të veproni herët: ajrosje pas dushit, tharje e sipërfaqeve, kontroll i lagështisë dhe pastrim i rregullt. Këto zakone të thjeshta mund ta mbajnë shtëpinë më të thatë, më të pastër dhe më të sigurt gjatë verës. /Telegrafi/