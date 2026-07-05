Vance: Britania është e mrekullueshme, por nuk po drejtohet siç duhet
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, tha se Britania është “dështuar nga udhëheqja e saj për një kohë të gjatë” pas dorëheqjes së kryeministrit britanik Keir Starmer.
Vance, i cili ka qenë një kritik i fortë i Mbretërisë së Bashkuar dhe Evropës në përgjithësi që kur mori detyrën në janar 2025, i bëri komentet në një intervistë me The Sunday Times.
Ndërsa e quajti Britaninë "të mrekullueshme", Vance tha se atij i dukej sikur kishte diçka "shumë të thyer në politikën britanike".
"Njerëzit me të vërtetë po kërkojnë ndryshime të rëndësishme strukturore", tha ai.
"Shpresoj që Andy Burnham - dhe nëse jo Andy Burnham, dikush tjetër - të jetë në gjendje ta sjellë atë. Sepse Britania është një vend kaq i bukur, një vend kaq i mrekullueshëm", shtoi Vance.
Starmer, i cili do të mbetet në detyrë derisa Partia e tij Laburiste të emërojë një pasardhës, njoftoi se do të jepte dorëheqjen si kryeministër muajin e kaluar mes presionit në rritje të shkaktuar nga rezultatet katastrofike të zgjedhjeve lokale në maj.
Ai pritet të zëvendësohet nga deputeti i sapozgjedhur Andy Burnham, ish-kryetari i bashkisë së Greater Manchester, i cili fitoi zgjedhjet e pjesshme në Makerfield në qershor.
Nëse ai ka sukses, Burnham do të bëhet kryeministri i shtatë britanik në një dekadë.
Vance tha se shpresonte që kushdo që të jetë kryeministri i ardhshëm të mund të gjejë një mënyrë për ta rikthyer Britaninë në rrugën e duhur.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka kritikuar gjithashtu Starmer, i cili refuzoi të mbështeste luftën e Trumpit në Iran, për qasjen e tij në hartimin e politikave.
“Ai dështoi keq në dy tema shumë të rëndësishme - imigracionin dhe energjinë”, deklaroi Trump. /Telegrafi/