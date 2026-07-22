Vajza ngushëllon qenin e saj që frikësohet nga shiu
Një video emocionuese e një vajze të vogël duke ngushëlluar qenin e saj, i cili kishte frikë nga shiu, ka prekur shumë përdorues në rrjetet sociale.
Në pamje shihet vajza duke qëndruar pranë kafshës së saj shtëpiake dhe duke u përpjekur ta qetësojë gjatë momentit të frikës.
Qeni duket i shqetësuar nga zhurma e shiut dhe stuhisë, ndërsa vajza e përqafon dhe i jep siguri, duke i treguar se nuk është vetëm.
Reagimi i saj i butë dhe kujdesi ndaj kafshës kanë bërë që shumë njerëz ta vlerësojnë lidhjen e veçantë mes fëmijës dhe qenit.
Ekspertët shpesh theksojnë se shumë qen mund të kenë frikë nga tinguj të fortë, si bubullimat, fishekzjarrët ose zhurmat e papritura, dhe në këto raste qetësia dhe prania e pronarit mund t’i ndihmojnë të ndihen më të sigurt.
Videoja është shpërndarë gjerësisht dhe ka marrë reagime pozitive nga përdoruesit, të cilët kanë komentuar për lidhjen e fortë emocionale mes vajzës dhe kafshës së saj. /Telegrafi/