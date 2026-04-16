Ushtria thotë se shkatërroi 70 pozicione të Hezbollahut në zonën Bint Jbeil të Libanit jugor, pas një bastisjeje nga forcat komando dje.

Trupat e njësisë komando Egoz bastisën "casbah"-un e Aynata-s, ose lagjen e fortifikuar, ngjitur me Bint Jbeil, të cilën IDF e përshkruan si një "kompleks luftimi" të Hezbollahut.

Trupat gjetën armë të shumta, duke përfshirë RPG-të, pushkë, granata, raketa anti-ajrore dhe pajisje të tjera.

Udhëheqësit e Izraelit dhe Libanit do të flasin sot

Ndërkohë, trupat e njësisë komando Maglan vranë "shumë" operativë të Hezbollahut në zonë, thotë ushtria, transmeton Telegrafi.

"Pasi përfunduan kërkimet, forcat shkatërruan afërsisht 70 infrastruktura terroriste brenda vetëm një minute", thotë IDF. /Telegrafi/

