Ushtria izraelite publikon video: Shkatërruam 70 pozicione të Hezbollahut në një minutë
Ushtria thotë se shkatërroi 70 pozicione të Hezbollahut në zonën Bint Jbeil të Libanit jugor, pas një bastisjeje nga forcat komando dje.
Trupat e njësisë komando Egoz bastisën "casbah"-un e Aynata-s, ose lagjen e fortifikuar, ngjitur me Bint Jbeil, të cilën IDF e përshkruan si një "kompleks luftimi" të Hezbollahut.
Trupat gjetën armë të shumta, duke përfshirë RPG-të, pushkë, granata, raketa anti-ajrore dhe pajisje të tjera.
Ndërkohë, trupat e njësisë komando Maglan vranë "shumë" operativë të Hezbollahut në zonë, thotë ushtria, transmeton Telegrafi.
"Pasi përfunduan kërkimet, forcat shkatërruan afërsisht 70 infrastruktura terroriste brenda vetëm një minute", thotë IDF. /Telegrafi/
העמקת הפעילות במרחב בינת ג'בייל נמשכת: לוחמי יחידת אגוז ויהל"ם השמידו כ-70 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בתוך דקה אחת בלבד
לכל הפרטים👇https://t.co/OKwyL4D3jl pic.twitter.com/ST7jJKqRAI
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 16, 2026
Top Lajme
Jobs
Real Estate