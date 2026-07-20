Ushtria amerikane nis një valë të re sulmesh kundër Iranit
Shtetet e Bashkuara nisën një valë të re sulmesh kundër Iranit të hënën për natën e 10-të radhazi, ndërsa presidenti Donald Trump u zotua se Teherani do të paguante "shumëfish" për vrasjen e ushtarëve amerikanë dhe konfrontimi rajonal vazhdoi të përhapej në të gjithë Lindjen e Mesme.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se raundi i fundit i sulmeve filloi në orën 4 pasdite sipas kohës lindore. Objektivat nuk u zbuluan menjëherë, por operacionet e fundit amerikane janë përqendruar në aftësitë ushtarake iraniane, infrastrukturën raketore dhe pozicionet e lidhura me sulmet kundër forcave amerikane, transmeton Telegrafi.
Uashingtoni gjithashtu është përpjekur të dobësojë sistemet iraniane që mund të kërcënojnë operacione më komplekse amerikane ose përpjekjet për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
Sulmet pasuan një nga periudhat më vdekjeprurëse për forcat amerikane që nga fillimi i luftës në shkurt. Numri i trupave amerikane të vrarë u rrit në 17 gjatë fundjavës, ndërsa mbetjet e gjetura pas një sulmi iranian në Jordani po shqyrtoheshin për të përcaktuar nëse ato i përkisnin një anëtari tjetër të shërbimit të zhdukur.
Dy ushtarë amerikanë u konfirmuan të vrarë kur raketat balistike iraniane goditën bazën ajrore Muwaffaq Salti në Jordani. Në mars, gjashtë trupa amerikane u vranë kur një dron iranian goditi një strukturë ushtarake amerikane në Port Shuaiba në Kuvajt. Rreth 430 anëtarë të shërbimit amerikan janë plagosur gjatë konfliktit.
"Çdo herë që Irani vret një ushtar amerikan, ata do ta paguajnë shumëfish për atë vrasje", shkroi Trump në Truth Social.
Ai tha se direktiva i ishte kaluar Sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth, Kryetarit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, gjeneralit Dan Caine dhe çdo komandanti të lartë ushtarak amerikan.
Trump nuk shpjegoi se çfarë përfshinte urdhri, por Shtetet e Bashkuara kishin filluar tashmë të zhvendosnin avionë luftarakë shtesë dhe tanke ajrore për furnizim me karburant në rajon para sulmit fatal në Jordani.
Shtëpia e Bardhë tha se Trump do të merrte pjesë në transferimin dinjitoz në bazën Ajrore të Dover për trupat e rënë.
Jordania është shfaqur si një nga fushat qendrore të betejës në konfrontimin në zgjerim. Ushtria e saj kapi tre raketa iraniane të hënën në mbrëmje pasi u dhanë alarme në të gjithë vendin, pa raportuar viktima ose dëme. /Telegrafi/
Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026