Ushtria amerikane do të fillojë testimin për mungesë testosteroni, thotë Hegseth
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth ka njoftuar se personeli ushtarak i moshës 30 vjeç e lart do t'i nënshtrohet testimit për mungesë testosteroni, si pjesë e kontrolleve vjetore shëndetësore.
Në një video të postuar në X, me mbishkrimin "Departamenti High-T", Hegseth tha se po autorizonte programin e kontrollit për trupat për të siguruar që "ju keni nivelet e duhura të testosteronit për të vepruar në nivelin tuaj më të mirë".
Trupave me nivele të ulëta testosteroni do t'u ofrohet terapi vullnetare për zëvendësimin e hormoneve. Testet do të jenë opsionale për ata nën 30 vjeç.
Hegseth nuk specifikoi nëse kontrolli do të zbatohej për gratë, nivelet e testosteronit të të cilave gjithashtu bien ndërsa plaken, transmeton Telegrafi.
"Ne u detyrohemi luftëtarëve tanë kujdesin më të mirë mjekësor në botë, dhe ky program përmbush këtë detyrim", tha Hegseth në videon e së mërkurës.
"Kujdesi për shëndetin tuaj afatgjatë do të thotë të siguroheni që të mbeteni të fortë, elastikë dhe të aftë - jo vetëm për vendosjen tuaj të ardhshme, por për pjesën tjetër të jetës suaj, në mënyrë që të mund të lulëzoni shumë kohë pasi të hiqni uniformën", shtoi ai.
Marrja e testosteronit për arsye jo-mjekësore, si rritja artificiale e muskujve pa recetën e mjekut, është rreptësisht e ndaluar në ushtri.
Hegseth tha në video se programi i ri "nuk kishte të bënte me rritjen artificiale".
Zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, tha në një deklaratë se shqyrtimi i detyrueshëm për mungesën e testosteronit do të hynte në fuqi menjëherë për të gjithë personelin e shërbimit aktiv dhe atë rezervist të moshës 30 vjeç e lart.
"Protokolli do t'i mundësojë Departamentit të krijojë një bazë gjithëpërfshirëse dhe të ofrojë terapi të synuar me testosteron, duke siguruar që të mbështesë një forcë luftarake të shëndetshme, të aftë dhe me vendosmëri dominuese", tha ai.
I pyetur nëse do të testoheshin si trupat meshkuj ashtu edhe ato femra, dhe nëse trupat femra do të ishin në gjendje të vlerësoheshin për terapi me bazë estrogjeni ndërsa hyjnë në perimenopauzë, Pentagoni tha se nuk kishte asnjë koment për të shtuar në deklaratat e Hegseth dhe Parnell.
Senatorja Demokratike Tammy Duckworth e Illinois, një veterane e luftës në Irak dhe anëtare e komitetit të shërbimeve të armatosura, i bëri thirrje sekretarit të mbrojtjes që të bënte të disponueshme testimin e hormoneve si për burrat ashtu edhe për gratë.
Kongresistja Chrissy Houlahan, një demokrate nga Pensilvania dhe veterane e Forcave Ajrore, e hodhi poshtë këtë në X si "obsesionin më të fundit të luftës kulturore" të Hegseth.
Dr. Mohit Khera, i cili udhëhoqi një panel ekspertësh të Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave (FDA) vitin e kaluar mbi shqyrtimin dhe përdorimin e testosteronit në ushtri, i tha BBC-së të mërkurën se të gjithë burrat mbi 30 vjeç duhet të kryejnë shqyrtim sepse është treguesi kryesor i shëndetit të përgjithshëm aktual dhe të ardhshëm të një personi.
"Çelësi këtu është se shumë të rinj kanë nivele të ulëta të testosteronit, gjë që i vë ata në disavantazh për sa i përket masës muskulore, energjisë dhe kjo mund të jetë një problem nëse jeni në luftime", tha Khera, një profesor i urologjisë në Kolegjin e Mjekësisë Baylor.
"Duhet të jeni të kujdesshëm që të mos i jepni dikujt testosteron nëse nuk ka ndonjë lloj simptome", shtoi ai.
Përfitimet e terapisë zëvendësuese të hormoneve, shpjegoi ai, janë rritja e masës muskulore, ulja e depozitimit të yndyrës dhe ulja e rrezikut për depresion.
Me kalimin e kohës, shtoi Khera, ajo gjithashtu mund të ndihmojë me dendësinë minerale të kockave. Megjithatë, ai paralajmëroi se nuk është menduar për të gjithë.
"Nëse burrat e rinj marrin testosteron, kjo mund t'i bëjë ata jopjellorë. Duhet të jeni të kujdesshëm. Nëse dikush është në vitet riprodhuese, duhet të siguroheni që ata e kuptojnë se kjo do t'ju bëjë ju jopjellorë", tha Khera.
Ai vuri në dukje se kjo gjithashtu mund të rezultojë në një rritje teorike të rrezikut kardiovaskular.
Njoftimi i Hegseth vjen pasi Sekretari i Shëndetësisë i SHBA-së, Robert F Kennedy Jr, dhe zyrtarë të tjerë të administratës kanë kërkuar të heqin pengesat për profesionistët mjekësorë për të përshkruar testosteron për burrat.
Sekretari i Shëndetësisë e ka propozuar atë si një zgjidhje për një "krizë të fertilitetit" kombëtar.
FDA muajin e kaluar kërkoi heqjen e gjuhës së sigurisë dhe efektivitetit në etiketimin e produkteve të terapisë zëvendësuese me testosteron dhe propozoi lehtësimin e kufijve të përshkrimit për produktet e testosteronit. /Telegrafi/