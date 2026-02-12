Një ushqyerje e pasur me yndyra të shëndetshme dhe vitamina ndihmon në mbajtjen e lëkurës së shëndetshme. Shumë fruta dhe perime, si rrushi i kuq dhe domatet, përmbajnë përbërës që i bëjnë mirë lëkurës.

Ushqimi është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Një dietë e pashëndetshme mund të dëmtojë metabolizmin, të shkaktojë shtim në peshë dhe të dëmtojë organe si zemra dhe mëlçia.

Ajo që hani ndikon edhe në lëkurën tuaj. Shkencëtarët po zbulojnë gjithnjë e më shumë se dieta ndikon drejtpërdrejt në shëndetin dhe plakjen e lëkurës.

Më poshtë janë 12 ushqime që ndihmojnë për ta mbajtur lëkurën të shëndetshme:

Peshqit e yndyrshëm

Salmoni, skumbri dhe harenga janë shumë të mirë për lëkurën. Ata përmbajnë omega-3, që e mbajnë lëkurën të butë, elastike dhe të hidratuar. Mungesa e omega-3 mund ta bëjë lëkurën të thatë.

Omega-3 gjithashtu zvogëlojnë inflamacionin, skuqjen dhe aknet, dhe e bëjnë lëkurën më pak të ndjeshme ndaj diellit.

Këta peshq përmbajnë edhe vitaminë E, e cila mbron lëkurën nga dëmtimet.

Avokado

Avokadot janë të pasura me yndyra të shëndetshme që ndihmojnë lëkurën të jetë më elastike dhe e fortë.

Ato përmbajnë vitaminë E dhe vitaminë C. Vitamina C ndihmon në prodhimin e kolagjenit, i cili e mban lëkurën të fortë dhe të shëndetshme.

Arrat

Arrat janë burim i mirë i yndyrnave të shëndetshme dhe omega-3.

Ato ndihmojnë në uljen e inflamacionit në trup dhe në lëkurë.

Farat e lulediellit

Janë të pasura me yndyra të mira dhe vitamina.

Ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm të lëkurës.

Patatet e ëmbla

Përmbajnë beta-karoten, i cili shndërrohet në vitaminë A në trup.

Ky përbërës ndihmon në mbrojtjen e lëkurës nga dëmtimet e diellit dhe e mban atë të shëndetshme.

Specat e kuq dhe të verdhë

Janë të pasur me beta-karoten dhe vitaminë C.

Vitamina C ndihmon në prodhimin e kolagjenit, që e mban lëkurën të fortë dhe elastike.

Brokoli

Përmban vitamina A, C dhe zink, të cilat janë shumë të rëndësishme për lëkurën.

Ai përmban edhe përbërës që ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga dëmtimet e diellit.

Domatet

Janë të pasura me vitaminë C dhe likopen.

Këta përbërës ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga dielli dhe në parandalimin e rrudhave.

Është mirë të konsumohen me pak yndyrë (si vaj ulliri), sepse ndihmon në përthithjen më të mirë të vitaminave.

Çokollata e zezë

Kakaoja me përmbajtje të lartë antioksidantësh mund ta bëjë lëkurën më të hidratuar dhe më pak të ndjeshme ndaj diellit.

Zgjidhni çokollatë me të paktën 70% kakao dhe pak sheqer.

Çaji jeshil

Ndihmon në mbrojtjen e lëkurës nga plakja dhe dëmtimet e diellit falë antioksidantëve që përmban.

Është më mirë të pihet pa qumësht.

Rrushi i kuq

Përmban resveratrol, një përbërës që ndihmon në luftimin e plakjes së lëkurës.

Është më mirë të konsumoni rrush të freskët sesa verë, pasi alkooli në sasi të mëdha nuk është i shëndetshëm.

