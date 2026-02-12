Ushqimet që duhet të hani nëse dëshironi lëkurë të shëndetëshme
Një ushqyerje e pasur me yndyra të shëndetshme dhe vitamina ndihmon në mbajtjen e lëkurës së shëndetshme. Shumë fruta dhe perime, si rrushi i kuq dhe domatet, përmbajnë përbërës që i bëjnë mirë lëkurës.
Ushqimi është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Një dietë e pashëndetshme mund të dëmtojë metabolizmin, të shkaktojë shtim në peshë dhe të dëmtojë organe si zemra dhe mëlçia.
Ajo që hani ndikon edhe në lëkurën tuaj. Shkencëtarët po zbulojnë gjithnjë e më shumë se dieta ndikon drejtpërdrejt në shëndetin dhe plakjen e lëkurës.
Më poshtë janë 12 ushqime që ndihmojnë për ta mbajtur lëkurën të shëndetshme:
Peshqit e yndyrshëm
Salmoni, skumbri dhe harenga janë shumë të mirë për lëkurën. Ata përmbajnë omega-3, që e mbajnë lëkurën të butë, elastike dhe të hidratuar. Mungesa e omega-3 mund ta bëjë lëkurën të thatë.
Omega-3 gjithashtu zvogëlojnë inflamacionin, skuqjen dhe aknet, dhe e bëjnë lëkurën më pak të ndjeshme ndaj diellit.
Këta peshq përmbajnë edhe vitaminë E, e cila mbron lëkurën nga dëmtimet.
Avokado
Avokadot janë të pasura me yndyra të shëndetshme që ndihmojnë lëkurën të jetë më elastike dhe e fortë.
Ato përmbajnë vitaminë E dhe vitaminë C. Vitamina C ndihmon në prodhimin e kolagjenit, i cili e mban lëkurën të fortë dhe të shëndetshme.
Arrat
Arrat janë burim i mirë i yndyrnave të shëndetshme dhe omega-3.
Ato ndihmojnë në uljen e inflamacionit në trup dhe në lëkurë.
Farat e lulediellit
Janë të pasura me yndyra të mira dhe vitamina.
Ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm të lëkurës.
Patatet e ëmbla
Përmbajnë beta-karoten, i cili shndërrohet në vitaminë A në trup.
Ky përbërës ndihmon në mbrojtjen e lëkurës nga dëmtimet e diellit dhe e mban atë të shëndetshme.
Specat e kuq dhe të verdhë
Janë të pasur me beta-karoten dhe vitaminë C.
Vitamina C ndihmon në prodhimin e kolagjenit, që e mban lëkurën të fortë dhe elastike.
Brokoli
Përmban vitamina A, C dhe zink, të cilat janë shumë të rëndësishme për lëkurën.
Ai përmban edhe përbërës që ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga dëmtimet e diellit.
Domatet
Janë të pasura me vitaminë C dhe likopen.
Këta përbërës ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga dielli dhe në parandalimin e rrudhave.
Është mirë të konsumohen me pak yndyrë (si vaj ulliri), sepse ndihmon në përthithjen më të mirë të vitaminave.
Çokollata e zezë
Kakaoja me përmbajtje të lartë antioksidantësh mund ta bëjë lëkurën më të hidratuar dhe më pak të ndjeshme ndaj diellit.
Zgjidhni çokollatë me të paktën 70% kakao dhe pak sheqer.
Çaji jeshil
Ndihmon në mbrojtjen e lëkurës nga plakja dhe dëmtimet e diellit falë antioksidantëve që përmban.
Është më mirë të pihet pa qumësht.
Rrushi i kuq
Përmban resveratrol, një përbërës që ndihmon në luftimin e plakjes së lëkurës.
Është më mirë të konsumoni rrush të freskët sesa verë, pasi alkooli në sasi të mëdha nuk është i shëndetshëm.