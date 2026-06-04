UNUM 2026 sjell hartën muzikore të 4 ditëve në Shëngjin
Orari i plotë i UNUM Festival 2026 është publikuar, duke u ofruar pjesëmarrësve një pasqyrë të qartë të programit që do të shoqërojë ditët dhe netët e festivalit në Shëngjin.
Nga momentet nën diell deri te netët që zgjasin deri në mëngjes, festivali rikthehet me përvojën e tij 24/7 në katër skena, ku secila sjell atmosferë dhe rrjedhë të veçantë muzikore.
Publikimi i orarit u mundëson pjesëmarrësve të planifikojnë më lehtë përvojën e tyre, të ndjekin artistët e preferuar dhe të jenë pjesë e momenteve kryesore të festivalit.
Për ta përjetuar të gjithë programin, UNUM fton publikun të sigurojë full festival pass dhe t’i bashkohet magjisë që bashkon muzikën, detin dhe netët e paharrueshme të verës.