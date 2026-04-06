Universiteti i Tiranës: E drejta për t’u arsimuar dhe për t’u vlerësuar në gjuhën amtare është element thelbësor i barazisë reale në Maqedoni
Universiteti i Tiranës ka shprehur mbështetjen e tij të plotë për studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut të cilët protestuan që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe, që siç tha, po kërkojnë realizimin e një të drejte themelore: përdorimin e gjuhës amtare në proceset arsimore dhe profesionale.
UT tha se kërkesa e studentëve shqiptarë për të zhvilluar provimet shtetërore në gjuhën shqipe përfaqëson një aspiratë të drejtë për barazi, dinjitet dhe mosdiskriminim, që siç theksuan, mosrespektimi i këtij parimi rrezikon të krijojë pengesa të panevojshme në zhvillimin e tyre profesional dhe të cenojë besimin në institucionet shtetërore.
“Universiteti i Tiranës mbështet çdo përpjekje që synon forcimin e të drejtave gjuhësore dhe garantimin e standardeve të barabarta në arsim dhe në jetën publike. Institucioni inkurajon organet përkatëse që, në frymën e ligjit dhe të bashkëjetesës demokratike, të gjejnë zgjidhje të drejta dhe gjithëpërfshirëse.
Respektimi i diversitetit gjuhësor mbetet jo vetëm një detyrim ligjor, por edhe një vlerë që pasuron shoqërinë dhe forcon kohezionin social, veçanërisht në kontekstin e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian”, thonë nga Universiteti i Tiranës.