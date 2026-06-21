Ukraina sulmon portet e Kerçit dhe Kavkazit, rezervuarët e naftës në flakë
Forcat Mbrojtëse të Ukrainës nisën sulme në portin e Kerçit në Krimenë e pushtuar nga Rusia dhe në portin Kavkaz në rajonin Krasnodar të Rusisë, duke shkaktuar një zjarr të madh në objekte.
Sipas kanalit Telegram, Crimea Wind, sulmi ndodhi gjatë natës midis 20 dhe 21 qershorit 2026, ndërsa alarmet për raketa dhe dronë ishin në fuqi në të gjithë rajonin.
Që në orën 1:29 të mëngjesit, sistemi i monitorimit FIRMS i NASA-s zbuloi një zjarr në objektin portual të Kerçit. Në orën 2:24 të mëngjesit, një tjetër zjarr u regjistrua në portin Kavkaz.
Sipas fotove dhe videove të ndara nga banorët vendas, epiqendra e zjarrit në Kerç ishte një depo e magazinimit të naftës, transmeton Telegrafi.
Zjarri thuhet se shpërtheu në një objekt magazinimi nafte të vendosur brenda kompleksit të terminalit AEGAZ në portin e Kerçit.
Terminali është një qendër e specializuar për trajtimin e ngarkesave dhe transportimin e gazit të lëngshëm.
Ai gjithashtu operon një terminal karburanti që furnizon anijet me karburant dhe shërben rrugën e trageteve Krime-Kavkaz.
Porti Kavkaz u shënjestrua gjithashtu në sulm. Për sa i përket qarkullimit të ngarkesave, ai renditet si porti i pestë më i madh në Rusi dhe i dyti më i madh në pellgun e Detit të Zi-Azov, pas vetëm Novorossiysk.
Depoja e naftës në portin Kavkaz luan një rol kyç në operacionet e furnizimit me karburant, duke siguruar karburant për Krimenë e pushtuar, si dhe për zonat e kontrolluara nga Rusia në rajonet Kherson, Zaporizhzhia dhe Donetsk. /Telegrafi/
Russians are fleeing occupied Crimea.
However, leaving is currently not so easy. There are no tickets available, trains are being cancelled, and there is a massive traffic jam on the bridge. pic.twitter.com/HhUvMEhdrT
— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 21, 2026
Last night, our long-range sanctions targeted the occupiers’ military logistics, oil industry, and air defense. All of this is a just response to Russia’s brutal attacks against our people. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the… pic.twitter.com/90APquETQT
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2026