Ukraina propozon riemërtimin e pjesës së Donbasit në “Donnyland”
Zyrtarët ukrainas, gjatë negociatave të fundit për përfundimin e luftës, kanë propozuar një ide jo të zakonshme – riemërtimin e mundshëm të një pjese të Donbasit, ku ende po zhvillohen luftime, në “Donnyland”.
Nisma u paraqit në kuadër të diskutimeve për të ardhmen e rajonit dhe për kompromiset e mundshme në procesin e paqes, shkruan thenewyorktimes.
Propozime të ngjashme kanë dalë edhe më herët në praktikën ndërkombëtare, kur emra gjeopolitikë ose simbolikë janë lidhur me Donald Trump. Në veçanti, në vitin 2018, Polonia kishte propozuar që një bazë ushtarake amerikane në territorin e saj të quhej “Fort Trump”.
Një shembull tjetër është regjistruar vitin e kaluar, kur Armenia dhe Azerbajxhani nënshkruan një marrëveshje paqeje në Shtëpinë e Bardhë. Në atë rast, një korridor i ri transporti u emërtua “Rruga Trump për Paqe dhe Prosperitet Ndërkombëtar”.
Propozimi për emrin “Donnyland” u bë një nga idetë informale të diskutuara gjatë kontakteve diplomatike. Ai lidhet me një pjesë të Donbasit që mbetet zonë aktive lufte dhe objekt i një përballjeje të zgjatur.
Aktualisht nuk dihet se sa seriozisht po e shqyrtojnë palët në negociata këtë nismë, apo nëse ajo ka ndonjë shans për t’u zbatuar praktikisht. Megjithatë, vetë fakti i shfaqjes së saj tregon për një kërkim të zgjidhjeve jo të zakonshme në procesin e ndërlikuar të zgjidhjes së konfliktit.
Diskutimet për opsionet e mundshme për të ardhmen e rajonit po vazhdojnë, dhe ide të tilla mund të konsiderohen si pjesë e një kuadri më të gjerë diplomatik që synon arritjen e kompromisit.
Ndryshe, pas arritjes së marrëveshjes së Uashingtonit të vitit 2020 mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga presidenti amerikan, Donald Trump, ishte propozuar që Liqeni i Ujmanit të quhet Liqeni Trump. /Telegrafi/