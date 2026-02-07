Ukraina nuk dëshiron të godasë centralet energjetike ruse - ka një objektiv më të mirë
Analisti ushtarak Michael Clarke u pyet pse Kievi nuk hakmerret ndaj sulmeve ruse në infrastrukturën e tij energjetike në të njëjtën mënyrë, me raketat e veta Flamingo me rreze të gjatë veprimi.
Sipas Clarke, Kievi nuk dëshiron të shënjestrojë infrastrukturën energjetike të Rusisë, pasi kjo mund të konsiderohet një krim lufte ndaj popullsisë ruse.
Në vend të kësaj, Ukraina ka synuar kapacitetin e rafinimit të naftës të Rusisë, gjë që e ka bërë "me shumë sukses" deri më tani.
"Ata po sulmojnë rafineritë për të krijuar mungesa benzine, të cilat i kanë tashmë", shpjegon ai.
"Duke synuar kapacitetin e rafinuar, ato ndikojnë në ekonominë ruse”, shtoi Clarke.
"Rusia i ka rritur çmimet e benzinës ndjeshëm me 15-20% brenda një viti. Dhe duket sikur do të rriten edhe më tej", vazhdoi analisti.
"Ata janë detyruar të ndalojnë eksportimin e benzinës së rafinuar sepse thjesht nuk kanë mjaftueshëm prej saj. Dhe kjo ka qenë përgjigjja e Ukrainës", përfundoi ai. /Telegrafi/