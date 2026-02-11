Ukraina 'e gatshme të njoftojë planet për të mbajtur zgjedhje presidenciale dhe një referendum për marrëveshjen e paqes'
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky po planifikon të njoftojë përgatitjet për zgjedhjet presidenciale të pranverës, së bashku me një referendum mbi një marrëveshje paqeje të mundshme me Rusinë.
Detajet mbi përgatitjet do të bëhen publike më 24 shkurt, sipas Financial Times, e cila citoi zyrtarë ukrainas dhe evropianë të përfshirë në planifikim.
Reuters raportoi javën e kaluar se sipas një kuadri që po diskutohet nga negociatorët amerikanë dhe ukrainas, çdo marrëveshje paqeje do t'i nënshtrohet një referendumi nga votuesit ukrainas, të cilët do të votojnë njëkohësisht në zgjedhjet kombëtare, duke shtuar se zyrtarët kishin diskutuar mundësinë që zgjedhjet kombëtare dhe referendumi të mund të ndodhin në maj.
Kjo vjen pasi një sulm me dron rus në qytetin ukrainas Bogodukhiv vrau tre fëmijë dhe babanë e tyre.
Dy djem njëvjeçar dhe një vajzë dyvjeçare vdiqën, si pasojë e një sulmi në një shtëpi private banimi në qytetin lindor që ndodhet pranë kufirit të Rusisë.
Një burrë 34-vjeçar, i identifikuar nga prokurorët si babai i fëmijëve, i cili ishte gjithashtu në shtëpi, vdiq nga plagët e marra.
“Si rezultat i sulmit, shtëpia u shkatërrua plotësisht dhe u përfshi nga flakët, dhe familja mbeti e bllokuar nën rrënoja”, thanë prokurorët në një deklaratë në Telegram.
Nëna e fëmijëve, e cila është tetë muajshe shtatzënë, u plagos në shpërthim dhe pësoi “një dëmtim traumatik në tru, barotraumë akustike dhe djegie termike”, shtuan prokurorët.
Zyra e prokurorit rajonal ka nisur një hetim paraprak “për kryerjen e një krimi lufte që rezultoi në vdekjen e civilëve”.
Bogodukhiv ndodhet në rajonin e Kharkiv, ku forcat ruse kohët e fundit kanë shtuar sulmet ndaj infrastrukturës së transportit dhe energjisë.
Një nënë dhe vajza e saj 11-vjeçare ishin midis tre personave të vrarë në një sulm ajror rus me bomba në qytetin e Sloviansk në rajonin e Donetskut dje.
Zyrtarët ukrainas dhe rusë kanë zhvilluar bisedime të ndërmjetësuara nga SHBA-të në Abu Dhabi, që synojnë t'i japin fund pushtimit katërvjeçar.
Të dyja palët kryen një shkëmbim të burgosurish javën e kaluar, por një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës gati katërvjeçare duket shumë e largët.
Sipas Misionit të OKB-së për Monitorimin e të Drejtave të Njeriut në Ukrainë (HRMMU), rreth 15,000 civilë ukrainas janë vrarë që kur Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt të vitit 2022.
HRMMU tha se viti 2025 ishte viti më vdekjeprurës me më shumë se 2,500 civilë të vrarë.
Që nga shpërthimi i luftës, Rusia ka pasur rreth 1.2 milion viktima ushtarake, përfshirë deri në 325,000 vdekje, zbuloi një raport nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) me seli në Uashington.
Ukraina ka pësuar 600,000 viktima ushtarake, përfshirë të vrarët, të plagosurit dhe të zhdukurit, tha raporti, me Zelensky që njoftoi së fundmi se 55,000 ushtarë ishin konfirmuar si të vdekur.
Megjithatë, numri zyrtar i të vdekurve i cituar nga udhëheqësi ukrainas është dukshëm më i ulët se humbjet totale të vendit. Siç tha ai vetë, 'një numër i madh njerëzish' janë regjistruar si të zhdukur.
Presidenti ukrainas tha se Shtëpia e Bardhë dëshiron që lufta me Rusinë të përfundojë deri në qershor, por shtoi se 'çështjet e vështira mbetën të vështira', siç janë lëshimet territoriale ndaj Kremlinit.
Ai tha se do të merrte pjesë në diskutimet me negociatorët rusë në Miami këtë javë për bisedime, që synojnë të ndihmojnë në arritjen e një përparimi për t'i dhënë fund luftës.
"Amerika propozoi për herë të parë që dy ekipet negociuese - Ukraina dhe Rusia - të takohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta në Miami, brenda një jave. Ne konfirmuam pjesëmarrjen tonë", tha ai. /Telegrafi/