Ukraina do të ndryshojë qëndrimin negociues për bisedimet në Abu Dhabi pas sulmit masiv të Rusisë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të martën se caktimi dhe pozicioni i delegacionit të Ukrainës në Abu Dhabi do të “përshtaten”, pasi Rusia nisi sulmin e saj më të madh ajror kundër Ukrainës gjatë natës së së martës.
Zelensky përsëriti se duke lëshuar 71 raketa dhe 450 dronë kundër Ukrainës, Rusia demonstroi qëllimet e saj të vërteta, të cilat mbeten të pandryshuara që nga dita e parë e pushtimit në shkallë të plotë në fillim të vitit 2022, transmeton Telegrafi.
“Çdo sulm i tillë rus konfirmon se qëndrimet në Moskë nuk kanë ndryshuar: ata vazhdojnë të vënë bast për luftën dhe shkatërrimin e Ukrainës, dhe nuk e marrin seriozisht diplomacinë. Puna e ekipit tonë negociator do të përshtatet në përputhje me rrethanat”, tha Zelensky.
Presidenti ukrainas nuk dha detaje se çfarë saktësisht do të ndryshonte dhe si do të ndryshonte qasja e Kievit pas sulmit të fundit, ku Moska përdori raketa balistike Iskander-M/S-300 kundër infrastrukturës civile dhe energjetike të Ukrainës.
Ndërsa temperaturat në Ukrainë po bien nën -20°C, Moska ka intensifikuar fushatën e saj të sulmeve të synuara gjatë disa javëve të fundit.
"Shfrytëzimi i ditëve më të ftohta të dimrit për të terrorizuar njerëzit është më i rëndësishëm për Rusinë sesa kthimi te diplomacia", tha Zelensky në X.
Ai shtoi më tej se Rusia e përdori propozimin e SHBA-së për të ndaluar sulmet ndaj objekteve energjetike jo për të mbështetur përpjekjet diplomatike, por për të grumbulluar raketa dhe për të sulmuar në ditët më të ftohta të vitit.
"Pa presion mbi Rusinë, kjo luftë nuk do të ketë fund. Tani për tani, Moska po zgjedh terrorin dhe përshkallëzimin, dhe kjo është arsyeja pse kërkohet presion maksimal", deklaroi Zelensky.
Raundi i parë i bisedimeve trepalëshe në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe në fund të janarit dha pak rezultate.
Edhe pse të gjitha palët i përshkruan negociatat si "konstruktive", territoret e Ukrainës të pushtuara përkohësisht nga Rusia mbeten pika kryesore e ngërçit.
Çështja qendrore është nëse Rusia do t'i mbajë apo do të tërhiqet nga zonat e Ukrainës që forcat e saj kanë pushtuar, veçanërisht zona industriale lindore e Ukrainës, Donbas, e cila përfshin rajonet Luhansk dhe Donetsk të Ukrainës.
Moska është përpjekur ta pushtojë këtë zonë që nga pushtimi fillestar në vitin 2014, por ende nuk i kontrollon të gjitha dy rajonet 12 vjet më vonë.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, i përshkroi bisedimet si "shumë komplekse".
"Për disa çështje, sigurisht që jemi afruar sepse ka pasur diskutime, biseda dhe për disa çështje është më e lehtë të gjesh terren të përbashkët. Ka çështje ku është më e vështirë të gjesh terren të përbashkët", tha Peskov.
I dërguari presidencial rus, Kirill Dmitriev, ishte në Miami gjatë fundjavës për bisedime me zyrtarë amerikanë. Megjithatë, Peskov refuzoi të jepte ndonjë detaj të takimit. /Telegrafi/