Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio - thotë se Grenlanda është pjesë e Danimarkës 'për momentin'
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka rindezur flakët mbi ndjekjen e vazhdueshme të Grenlandës nga SHBA-të.
Ndërsa dëshmonte para Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të mërkurën, ai u pyet nga kongresmenja Sarah McBride nëse ishte "i vetëdijshëm se Grenlanda është me të vërtetë pjesë e Danimarkës".
"Për momentin", u përgjigj Rubio, transmeton Telegrafi.
Grenlanda ka qenë një temë e nxehtë që nga kthimi i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, në Shtëpinë e Bardhë, me presidentin që vazhdimisht argumenton se Uashingtoni duhet të fitojë territorin danez për të forcuar mbrojtjen kombëtare.
"Ky ishull i madh i pasiguruar është në fakt pjesë e Amerikës së Veriut", tha Trump për Grenlandën ndërsa fliste në Forumin Ekonomik Botëror të Davosit në janar.
"Ky është territori ynë. Prandaj është një interes thelbësor i sigurisë kombëtare", shtoi ai.
Trump ka paralajmëruar gjithashtu se Kina ose Rusia mund të marrin kontrollin e ishullit nëse SHBA-të nuk veprojnë.
Të mërkurën, Rubio i tha komitetit se administrata ishte e përfshirë në bisedime si me Grenlandën ashtu edhe me Danimarkën mbi përdorimin e ishullit për "mbrojtje kolektive", duke thënë se ishte çelësi i mbrojtjes nga raketat.
"Ne jemi të përfshirë në këto bisedime tani. Mendoj se jemi në një pozicion të mirë për këtë çështje", tha Rubio.
Raportohet se SHBA-të kanë pasur 17 objekte ushtarake dhe më shumë se 10,000 trupa në Grenlandë në kulmin e Luftës së Ftohtë. Aktualisht operon vetëm një bazë në ishull, Bazën Hapësinore Pituffik, instalimin më verior të Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-së.
Forca Hapësinore e SHBA-së thotë se Pituffik përdoret për paralajmërimin e raketave, mbrojtjen nga raketat dhe misionet e mbikëqyrjes hapësinore.
Kjo vjen pasi i dërguari special i Trump në Grenlandë, Jeff Landry, tha në maj se besonte se ishte koha që SHBA-të të "vendosnin gjurmën e tyre përsëri" në ishull.
Guvernatori republikan kishte shkaktuar më parë reagime të ashpra midis banorëve të Groenlandës pasi tha se qëllimi i tij si i dërguar ishte ta bënte territorin pjesë të SHBA-së.
Udhëheqësit e pesë partive politike në parlamentin e Grenlandës lëshuan një deklaratë të përbashkët në janar mbi këtë çështje, duke e bërë të qartë qëndrimin e tyre si për Uashingtonin ashtu edhe për Kopenhagenin.
“Ne nuk duam të jemi amerikanë, nuk duam të jemi danezë; ne duam të jemi grenlandezë”, thuhej në të. /Telegrafi/