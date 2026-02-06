Udhëto drejt Europës me siguri - sigurohu online për vetëm 9.00€
Kompania e Sigurimeve Dukagjini ka lansuar zyrtarisht shërbimin e saj online, duke ua bërë më të lehtë se kurrë qytetarëve sigurimin shëndetësor për udhëtim drejt Europës.
Përmes web-faqes zyrtare, tani mund të blini policën e sigurimit shëndetësor në udhëtim brenda pak minutash, vetëm me disa klikime, pa pritje dhe pa dokumente të panevojshme.
Procesi është i shpejtë, i thjeshtë dhe 100% online – ideal për ata që duan të jenë të përgatitur para se të nisen në udhëtim.
Paketa bazë e sigurimit shëndetësor fillon nga vetëm 9.00€, me 30 ditë validitet dhe 7 ditë qëndrim në Europë, duke ofruar mbulim të plotë shëndetësor gjatë udhëtimit tuaj. Për ata që udhëtojnë më shpesh, Dukagjini ofron edhe pako të tjera shumë të favorshme, si p.sh. 23€ për 365 ditë validitet dhe 30 ditë qëndrim në Europë..
Me çmime që kushtojnë sa një kafe në Europë, ju siguroni qetësi, mbrojtje financiare dhe kujdes shëndetësor në rast të situatave të papritura.
Një investim i vogël që bën një diferencë të madhe kur siguria juaj është në pyetje.
Mos e lini shëndetin në rastësi.
Sigurohuni online sot dhe nisuni drejt Europës të mbrojtur, të qetë dhe pa brenga.