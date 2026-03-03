Udhëtimi i Piero Hincapie nga të luajturit futboll në plazhet e Ekuadorit deri te kampioni në pritje i Ligës Premier
Ngritja e mbrojtësit Piero Hincapie e ka çuar atë nga ndeshje informale në bregdetin e Paqësorit të Ekuadorit në një gur themeli të mbrojtjes së Arsenalit dhe një fitues potencial i titullit kampion në Ligën Premier.
Historia e tij është një histori sakrificash të hershme, adaptimi të vazhdueshëm dhe një vendosmërie të paepur për të provuar se dyshimet në lidhje me madhësinë dhe pozicionin e tij janë të gabuara.
Nga turnetë në plazh në një akademi me konvikt
Hincapie lindi në Esmeraldas në janar të vitit 2002 dhe u rrit në një qytet bregdetar ku futbolli në fusha me rërë dhe rrugë ishte një ritual i përditshëm dhe jo një luks.
Si fëmijë ai luante më lart në fushë, duke shijuar shënimin e golave përpara se gradualisht të kthehej prapa teksa trajnerët e njihnin interpretimin e tij të lojës dhe qetësinë nën presion.
Pika e kthesës së tij erdhi kur një skaut i njohur ekuadorian, Marcos Zambrano, e pa në një turne të të rinjve të mbajtur në plazh dhe u mahnit nga sa egër garonte ai pavarësisht se ishte i shkurtër për moshën e tij.
Zambrano e ftoi dhjetëvjeçarin të largohej nga shtëpia dhe të bashkohej me akademinë e Norte America në Guayaquil, një udhëtim tetë-orësh nga Esmeraldas, ku Hincapie jetonte në një banesë klubi dhe luante rregullisht në grupmoshat mbi të tijën.
Mësimi i lojës në Ekuador
Te Norte America dhe më vonë te ekipet e të rinjve të Deportivo Azogues, Hincapie përdorej shpesh në mesfushë sepse trajnerët mendonin se ishte shumë i dobët për të qenë qendërmbrojtës, por kuptimi i tij taktik dhe këmba e tij e majtë binin në sy.
Një transferim te Independiente del Valle - një nga fabrikat më të respektuara të talenteve në Amerikën e Jugut i dha atij një karrierë me trajner më të nivelit të lartë, një paraqitje të hershme në ekipin e parë dhe një platformë për të fituar trofe të rëndësishëm për të rinj përpara se të hynte në futbollin e seniorëve.
Përparim dhe kalim në Leverkusen dhe Ekuador
Pasi bëri përshtypje në Ekuador, Hincapie u nis për në Argjentinë me Talleres, ku performancat e tij të vazhdueshme tërhoqën shpejt vëmendjen e skautëve evropianë.
Në vitin 2021 ai u bashkua me Bayer Leverkusen, duke debutuar në Bundesligë dhe Ligën e Evropës si adoleshent dhe duke u zhvilluar në një mbrojtës të gjithanshëm që i përshtatet mirë pozicioneve të qendërmbrojtësit ose të mbrojtësit të majtë.
Hincapie debutoi me ekipin e parë të Ekuadorit në Copa America 2021, duke luajtur rregullisht si titullar vetëm 19 vjeç dhe duke e ndihmuar vendin e tij të arrinte në çerekfinale.
Më pas, ai luajti çdo ndeshje për Ekuadorin në Kupën e Botës 2022 dhe tashmë ka grumbulluar plotë 50 paraqitje, madje duke qenë kapiten i ekipit kombëtar deri në vitin 2024.
Transferimi në Arsenal dhe ndikimi në Ligën Premier
Në verën e vitit 2025, Arsenali arriti një marrëveshje huazimi për një sezon me Leverkusenin, e cila përfshin një opsion blerjeje prej 45 milionë funtesh dhe një kontratë pesëvjeçare të paracaktuar nëse klauzola aktivizohet.
Në fillim të vitit 2025, ai kishte kaluar 100 paraqitje për Leverkusenin, mbërriti në Londër me një titull në Bundesligë dhe medalje të kupës vendase, dhe shpejt u bë opsioni i preferuar i Mikel Artetas në krahun e majtë të mbrojtjes.
Tani, djaloshi 1.84 metra i gjatë dhe shumë më i zhvilluar fizikisht sesa djali i hollë që Zambrano e pa për herë të parë, Hincapie kombinon agresivitetin, shpejtësinë e rikuperimit dhe rehatinë me topin - tipare që i përshtaten linjës së lartë mbrojtëse të Arsenalit dhe lojës së tyre me topa të gjatë.
Aftësia e tij për të luajtur si qendërmbrojtës i majtë ose mbrojtës i krahut i ka dhënë Artetës fleksibilitet taktik dhe i ka shtyrë emrat më të vendosur të ulin renditjen e lojtarëve.
Me Arsenalin që është fort në garën për titull dhe Hincapie që pritet të nënshkruajë kontratë të përhershme nëse ruan formën e tij, mbrojtësi, i cili dikur u largua nga shtëpia në moshën dhjetë vjeçare për të ndjekur një ëndërr, tani është në prag të bërjes kampion i Ligës Premier.
Për Ekuadorin, ai tashmë simbolizon një brez të ri eksportesh; për Arsenalin, ai duket si një shtyllë afatgjatë e një skuadre të ndërtuar për të garuar në krye të Anglisë dhe Evropës. /Telegrafi/