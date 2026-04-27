U takuan si studentë - si filloi romanca e Princit William dhe Princeshës Kate
Princi William i Britanisë studioi në Universitetin e St Andrews në fillim të viteve 2000, ku takoi gruan e tij Kate Middleton.
Gjatë asaj kohe, ai u trajtua si çdo student tjetër dhe jetoi larg presioneve të jetës mbretërore.
Kolegu i tij, Brad Mackay, zbuloi se stafi i Universitetit bëri çmos që Princi William të kishte një përvojë sa më normale të ishte e mundur.
Kate Middleton dhe Princi William
MacKay është tani profesor në Universitet, por ai e kujton me nostalgji takimin e tij me Princin William.
"Ai dikur mund të ecte si çdo student tjetër. Studentët e tjerë në Universitet e linin të ishte thjesht një nga bashkëmoshatarët e tyre", tha profesor MacKay.
Universiteti i St Andrews është bërë gjithashtu një vend ku shumë studentë kanë takuar bashkëshortët e tyre të ardhshëm.
Kjo u konfirmua nga çifti studentor Callum dhe Becky, të cilët ndanë mendimet e tyre mbi St Andrews si një vend romantik.
Princi William dhe Kate Middleton
"Ekziston një shaka e zakonshme që thotë se ndoshta do ta takoni bashkëshortin/en tuaj nëse vini në St Andrews si student", tha profesori Charles Warren, i cili i mësoi gjeografi Princit William.
Princi William dhe Princesha Kate Middleton festojnë 15-vjetorin e martesës këtë muaj dhe u takuan ndërsa të dy ishin në klasat e historisë së artit.
Kur u takuan për herë të parë, Princesha Kate ndihej në siklet, por shpejt u bënë miq dhe më vonë çift.
Princesha Kate bëri audicion për sfilatën e modës "Don't Walk" të organizuar nga studentët për të mbledhur para për bamirësi.
Princi William dhe Kate Middleton
Princi William ishte një nga më shumë se 200 njerëzit që e panë të ecte në pasarelë.
Fustani transparent me dantella që veshi është bërë i famshëm që atëherë.
Princi William vendosi të përqendrohej në studimin e gjeografisë, ndërsa Princesha Kate vazhdoi me historinë e artit.
Të dy u diplomuan me nderime të larta.
"Do të doja të mendoja se ndikimi i qëndrimit të tyre këtu ndihmoi në formimin e njerëzve në atë që janë sot. Prania e tyre këtu i sjell njëfarë publiciteti Universitetit. Ky Universitet është një destinacion i vërtetë për studentët nga Mbretëria e Bashkuar, por edhe nga e gjithë bota", tha MacKay. /Telegrafi/