U rrëzua teksa po zbriste nga urbani i linjës - lëndohet një grua e moshuar në Vlorë
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën e “Ujit të Ftohtë”, pasi një grua e moshuar ka rënë nga autobusi urban dhe është transportuar në Spitalin Rajonal të Vlorës në gjendje të rëndë.
Ngjarja ka ndodhur përgjatë Lungomares, teksa po zbriste nga autobusi i linjës, ku një zonjë e moshuar ra nga shkallët e urbanit.
Siç raporton Top Channel, zonja u përplas përtokë në betonin e shëtitores, duke pësuar lëndime.
Sipas informacioneve, ajo ka pësuar lëndime në pjesën e fytyrës, kokës dhe gjymtyrëve. Qytetarët kanë lajmëruar menjëherë policinë dhe ambulancën. E moshuara, për shkak të plagëve të marra, është transportuar drejt Spitalit të Vlorës. /Tch/
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