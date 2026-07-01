U mësuan emrat e ministrave të rinj, përbërja e re e Qeverisë duhet të votohet deri në mesin e korrikut
Kryeministri dhe kryetari i OBRM-PDUKM-së, Hristijan Mickoski, njoftoi përbërjen e propozuar të kabinetit të tij të ri dje pas seancës së Komitetit Ekzekutiv të partisë. Mickoski informoi gjithashtu për portofolet e dakorduara me partnerët e koalicionit "VLEN" dhe ZNAM. Propozimi për përbërje të re të Qeverisë pritet të dërgohet në Kuvend deri të premten, dhe përbërja e re e qeverisë të zgjidhet më së voni deri në mesin e korrikut.
"Para se të kalojmë te zgjidhjet, dua të njoftoj se ky rikonstruim i Qeverisë shënon fillimin e një faze të re pas dy viteve të kaluara të punës së kësaj Qeverie, të mbushura me sfida serioze, duke hedhur themele, duke stabilizuar situatën dhe duke zbatuar projekte të mëdha. Tani vjen një periudhë në të cilën fokusi do të jetë edhe më shumë në efikasitet, dinamikë dhe dhënien e rezultateve për qytetarët. Energji e re për përshpejtim të ri", tha Kryeministri Mickoski.
Çdo zyrtar, theksoi ai, duhet të jetë i disponueshëm, përgjegjës dhe plotësisht i përkushtuar ndaj punës.
Mickoski njoftoi se Ministri i ri i Shëndetësisë do të jetë Sasho Klekovski, drejtori i mëparshëm i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, dhe do të zëvendësohet nga Zlatko Perinski, i cili aktualisht është Ministër i Vetëqeverisjes Lokale. Propozimi për Ministrin e ri të Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë është Gjoko Velkovski, zëvendësministri i mëparshëm në të njëjtën ministri. Këto janë dy portofole të reja që do të menaxhohen nga kuadro të OBRM-PDUKM-së në të ardhmen.
Ministri i ri i Vetëqeverisjes Lokale do të jetë Ivan Stoiljkoviq. Ministri pa portofol, përgjegjës për integrimin dhe zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen e Romëve, do të jetë Erxhan Demir, një ekonomist i diplomuar i cili deri më tani ka qenë kryetar i Komitetit Qendror të OBRM-PDUKM-së në komunën e Shuto Orizarës. Nuk do të ketë Zëvendëskryeministër për Qeverisje të Mirë dhe ai departament do të jetë nën autoritetin e Zyrës së Kryeministrit.
"Departamenti aktual për qeverisje të mirë, pra Zëvendëskryeministri në Qeveri për Qeverisje të Mirë, po shfuqizohet dhe ai departament për qeverisje të mirë do të jetë drejtpërdrejt nën autoritetin e Zyrës së Kryeministrit. Tashmë kemi një sekretar që monitoron punën e Qeverisë dhe zbatimin e programit, tani do të kemi edhe një sekretar nga kabineti që do të jetë përgjegjës për qeverisje të mirë", informoi kryeministri Mickoski.
Shumica qeveritare do të rritet me një deputet nga Partia Demokratike e Turqve, e cila do të bëhet pjesë e koalicionit të udhëhequr nga OBRM-PDUKM, për të cilin është arritur një marrëveshje. Partia do të marrë një ministër pa portofol.
"VLEN" merr Ministritë e Drejtësisë, Kulturës dhe Turizmit, dhe Marrëdhënieve mes Komuniteteve, ndërsa do të vazhdojë të drejtojë sektorët e Mjedisit, Çështjeve Evropiane dhe Ekonomisë dhe Punës.
ZNAM njoftoi se po merr Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave dhe se propozimi i tyre për ministër është Sekretari aktual i Shtetit në Ministri, Borçe Serafimovski. Goran Minçev mbetet në krye të Ministrisë së Administratës Publike.