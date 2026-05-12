U helmuan 56 studentë, AKU bllokon mensën e Akademisë së Sigurisë
Pas skandalit ku u helmuan 56 studentë, AKU ka bllokuar mensën e Akademisë së Sigurisë. Pas analizave ka rezultuar se mensa është jashtë kushteve normale higjienike. AKU i ka vendosur shiritin.
Akademia e Sigurisë e merr ushqimin me katering te kompania "Sori Al" dhe më pas studentët ushqehen në mensën e akademisë, mensë e cila pas analizave ka rezultuar jashtë çdo standardi higjenik.
Burime bëjnë me dije se tani që është bllokuar mensa, kursantët e Akademisë do t'i nxjerrin në praktikë të cilën e bëjnë jashtë institucionit, pasi aty tani nuk kanë ku të ushqehen. (A2 Televizion)