Turqia prezanton dronin detar kamikaz TUFAN
Turqia ka prezantuar për herë të parë në ujë TUFAN Kamikaze USV, një mjet detar pa ekuipazh i zhvilluar nga kompania turke e mbrojtjes Aselsan, duke e cilësuar atë si një teknologji që mund të ndryshojë mënyrën e zhvillimit të luftës detare.
Debutimi i parë i TUFAN u zhvillua gjatë TEKNOFEST Blue Homeland, një prej aktiviteteve kryesore të Turqisë për teknologjitë detare dhe mbrojtjen, që po mbahet në Komandën e Kantierit Detar të Gölcükut, në rajonin Marmara, transmeton Telegrafi.
Aktiviteti katërditor nisi të enjten dhe ka mbledhur një gamë të gjerë teknologjish të zhvilluara nga industria turke e mbrojtjes, duke përfshirë platforma detare, sisteme pa ekuipazh, teknologji nënujore, aeroplanë, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketa.
Kompania Aselsan e prezantoi TUFAN-in si një platformë që synon të sjellë një qasje të re në operacionet detare.
“TUFAN Kamikaze USV, i cili ndryshon rregullat e lojës në luftën detare, ndodhet për herë të parë në ujërat tona”, deklaroi kompania në rrjetin social turk NSosyal.
TUFAN është pjesë e një tendence gjithnjë e më të madhe të ushtrive moderne për përdorimin e mjeteve detare pa ekuipazh, të cilat mund të kryejnë misione në zona me rrezik të lartë pa ekspozuar drejtpërdrejt personelin ushtarak.
Debutimi i tij vjen në një kohë kur mjetet detare autonome dhe dronët detarë po marrin një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në konfliktet moderne, veçanërisht për goditjen e objektivave detare, zbulimin dhe operacionet në zona të mbrojtura.
TEKNOFEST Blue Homeland do të vazhdojë deri të dielën, duke u ofruar vizitorëve mundësinë të shohin nga afër një sërë platformash dhe sistemesh që pasqyrojnë ambiciet e Turqisë për të zgjeruar kapacitetet e saj teknologjike dhe ushtarake në det.
Debutimi i TUFAN është një tjetër tregues i investimit të Ankarasë në luftën autonome dhe sistemet pa ekuipazh, një sektor që pritet të luajë rol gjithnjë e më të madh në betejat detare të së ardhmes. /Telegrafi/