Turisti gjerman vdes pasi u kafshua në një “shfaqje gjarpërinjsh” gjatë pushimeve familjare në Egjipt
Një turist gjerman ka vdekur pasi një gjarpër i është futur në pantallona dhe e ka kafshuar ndërsa ai po shikonte një shfaqje në Egjipt gjatë pushimeve familjare, tha policia në Gjermani.
Burri 57-vjeçar po shikonte shfaqjen magjepsëse të gjarpërinjve në një hotel në Hurghada, një destinacion popullor pushimesh në Detin e Kuq, në fillim të prillit.
Dy gjarpërinjtë e përfshirë, që mendohet të jenë kobra, ishin varur mbi qafat e anëtarëve të audiencës, tha policia në shtetin jugor të Bavarisë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"‘Magjepsësi i gjarpërinjve’ më pas e la njërin nga gjarpërinjtë të futej në pantallona" të burrit gjerman dhe ai e kafshoi në këmbë, thanë ata në një deklaratë.
Viktima tregoi "shenja të qarta helmimi" dhe “duhej të ringjallej” para se të dërgohej në spital, ku më vonë vdiq, thanë ata.
Burri – emri i të cilit nuk u bë i ditur në deklaratë - vinte nga rrethi Unterallgäu i Bavarisë dhe ishte me pushime me dy të afërm.
Policia dhe prokurorët gjermanë po hetojnë vdekjen e tij dhe po presin rezultatet e një testi toksikologjik.
Kur u kontaktuan nga Agence France-Press, autoritetet egjiptiane thanë se nuk ishin në dijeni të incidentit. /Telegrafi/