Turisti 70-vjeçar nga Maqedonia shpëtohet nga rojet bregdetare në Greqi
Një turist 70-vjeçar nga Maqedonia u shpëtua në minutën e fundit pasi humbi ndjenjat ndërsa notonte në det në Nei Pori, Greqi.
Falë reagimit të shpejtë të rojes bregdetare në detyrë, u shmang tragjedia.
Roja bregdetare vuri re menjëherë se turistit i kishte ardhur në vështirësi dhe hyri në det pa vonesë, pas së cilës arriti ta nxirrte turistin shëndoshë e mirë në breg. Atij iu dha ndihma e parë në vendngjarje dhe oksigjen, pas së cilës burri filloi të tregonte shenja shërimi dhe rifitoi vetëdijen.
Sipas mediave greke, pasi u stabilizua gjendja e tij, turistit iu dha spital për ekzaminime shtesë dhe mbikëqyrje mjekësore. Pas dy ditësh në spital, mjekët arritën në përfundimin se gjendja e tij shëndetësore ishte e qëndrueshme, pas së cilës ai u lirua për trajtim në shtëpi.