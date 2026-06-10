Turist rrezikon jetën për telefonin në ujëvarat e famshme - video që "ngrin gjakun në vena"
Një turist ka rrezikuar seriozisht jetën e tij pasi hyri në zonë të ndaluar pranë një prej ujëvarave më të famshme, Iguazu vetëm për të marrë telefonin e tij që i kishte rënë në ujë.
Sipas pamjeve që po qarkullojnë në rrjetet sociale, ai shihet duke u afruar shumë pranë skajit të rrezikshëm të ujëvarës, duke kaluar barrierat mbrojtëse dhe duke hyrë në ujërat e rrëmbyeshme, ndërkohë që rrymat e forta e tërheqin drejt greminës.
Pamjet kanë shkaktuar reagime të shumta dhe janë cilësuar si “tronditëse” nga dëshmitarët, të cilët kanë filmuar gjithë ngjarjen.
Shumë përdorues në rrjet kanë kritikuar veprimin e turistit, duke theksuar se rrezikimi i jetës për një telefon është i panevojshëm dhe jashtë çdo logjike sigurie.
Fatmirësisht, sipas raportimeve, turisti ka arritur të dalë nga situata pa lëndime serioze, ndërsa ngjarja ka rikthyer debatet për sjelljen e rrezikshme të vizitorëve në destinacione turistike natyrore, ku shpesh injorohen rregullat e sigurisë vetëm për një fotografi apo pajisje personale.
Autoritetet dhe ekspertët e sigurisë vazhdimisht apelojnë që vizitorët të respektojnë barrierat mbrojtëse, pasi edhe një moment pakujdesie mund të ketë pasoja fatale në zona të tilla. /Telegrafi/