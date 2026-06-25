Trump thotë se Zelensky 'i guximshëm' 'po ia del mjaft mirë' në luftën me Rusinë
Donald Trump vlerësoi Volodymyr Zelensky-n “guximtar”, ndërsa tha se presidenti ukrainas po “ia del mjaft mirë” në luftën kundër Rusisë.
Komentet e presidentit amerikan erdhën pasi forcat ukrainase shkatërruan një urë kyçe hekurudhore në Krime, ndërsa synojnë të izolojnë gadishullin e pushtuar nga Rusia, transmeton Telegrafi.
Korrespondenti amerikan i Sky News, Mark Stone, e pyeti Trump nëse mendonte se Zelensky po fitonte gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, të mërkurën.
“Ai po ia del mjaft mirë, pavarësisht se si e shikoni, të paktën po ia del mbanë. Shumë njerëz po vdesin nga të dyja palët, por mendoj se po ia del mjaft mirë”, tha ai.
“Dëgjoni, duhet të thoni se është i guximshëm, ka pajisje të shkëlqyera, por ka edhe burra të shkëlqyer, ka edhe luftëtarë”, shtoi ai.
Ndërkohë, udhëheqësit e “E5”-ës - Gjermania, Franca, Italia, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar - u zotuan për mbështetje të mëtejshme për Ukrainën në një takim në Berlin të mërkurën.
Kryeministri britanik Keir Starmer tha: "Ka shenja të qarta se, ndërsa humbjet ruse shtohen dhe ekonomia e tyre lufton, atmosfera në Moskë po kthehet kundër luftës së Putinit. Pra, ky është një moment vërtet i rëndësishëm për të rritur presionin mbi ekonominë e tyre me më shumë sanksione dhe duke i ofruar Ukrainës më shumë mbështetje ushtarake".
Sekretarja e Jashtme, Yvette Cooper ka njoftuar një paketë të re prej gati 290 milionë funtesh për të forcuar rimëkëmbjen dhe sigurinë energjetike të Ukrainës, ndërsa merr pjesë në Konferencën e Rimëkëmbjes së Ukrainës me Zëvendëskryeministrin David Lammy në Gdansk të Polonisë të enjten.
"Mbretëria e Bashkuar qëndron fort me Ukrainën, jo vetëm në luftën e saj për liri sot, por edhe në sigurimin që ajo të ketë forcën për të rindërtuar për të ardhmen - kjo është thelbësore për parandalimin afatgjatë të agresionit rus", tha ajo.
Sulmet e fundit të Ukrainës erdhën pasi u raportua se një nga rafineritë më të rëndësishme të naftës në Rusi, nuk ka gjasa të rifillojë prodhimin për gjashtë muaj pasi u godit nga dronë ukrainas.
Forcat ukrainase goditën gjithashtu një uzinë të madhe përpunimi të gazit natyror dhe dy qendra kyçe të komunikimit satelitor në Rusi gjatë natës, thanë shefat ushtarakë të mërkurën.
Operacioni ishte pjesë e fushatës ajrore të Ukrainës që synonte objektet e energjisë. dhe industritë ushtarake që janë intensifikuar ndërsa Kievi ndërton armë më të mëdha dhe më të mira me rreze të gjatë veprimi për të shmangur pushtimin në shkallë të plotë të Rusisë - i cili tani është në vitin e tij të pestë.
Në përgjigje, Moska ka urdhëruar rivendosjen e disa sistemeve të mbrojtjes ajrore nga rajonet ruse në kryeqytet dhe në Urën Kerç të Krimesë - një lidhje thelbësore për furnizimin e trupave ruse, tha zoti Zelensky.
Ai gjithashtu u tha gazetarëve se pajisjet e komunikimit që Ukraina tha se po përdoreshin për të ndihmuar sulmet me dronë nga territori bjellorus kishin ndaluar së funksionuari, disa ditë pasi ai paralajmëroi Presidentin e Bjellorusisë Lukashenko t'i çaktivizonte ato.
"Është e rëndësishme që sa më shumë rusë të kuptojnë se është refuzimi i udhëheqjes ruse i diplomacisë që po e zgjat luftën", tha ai në X.
Zelensky ka pranuar një armëpushim pa kushte të kërkuar nga zoti Trump, por Presidenti rus Vladimir Putin ka refuzuar.
Por ai tha se Rusia ishte gati për bisedime paqeje me Ukrainën pasi sulmet në infrastrukturën e saj çuan në mungesë karburanti.
Sulmet e Ukrainës ndaj rafinerive të naftës janë dyfishuar që nga fillimi i vitit 2026. /Telegrafi/