Trump thotë se Xi i Kinës do të vizitojë SHBA-në në fund të këtij viti
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se do të presë udhëheqësin kinez Xi Jinping në Shtëpinë e Bardhë në fund të këtij viti, ndërsa dy ekonomitë kryesore të botës synojnë të rivendosin lidhjet e dëmtuara nga një luftë tregtare e trazuar.
Trump e bëri komentin në një intervistë me NBC News të regjistruar të mërkurën - të njëjtën ditë që ai dhe Xi patën një bisedë të gjerë rreth tregtisë, Tajvanit, luftës së Rusisë në Ukrainë dhe situatës në Iran.
Trump pritet të shkojë në Kinë në prill, përpara se Xi të vizitojë Shtetet e Bashkuara.
"Ai po vjen në Shtëpinë e Bardhë, po - drejt fundit të vitit", ka thënë Trump në intervistën, pjesë të së cilës u transmetuan të dielën, përcjell Telegrafi.
"Këto janë dy vendet më të fuqishme në botë dhe ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë".
Që kur Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë një vit më parë, ai ka vendosur disa lloje tarifash, duke zbuluar taksa specifike sektoriale mbi çelikun, automjetet dhe artikuj të tjerë, si dhe masa më të gjera për të arritur një sërë objektivash politike.
Shtëpia e Bardhë është përballur me Pekinin për tregtinë, por ka arritur “një armëpushim të gjerë” me Kinën pas një përshkallëzimi të madh pranverën e kaluar.
Dhe pavarësisht lëvizjeve nga Shtetet e Bashkuara që synojnë të zvogëlojnë varësinë e saj nga prodhimi kinez, të dy vendet mbeten thellësisht të ndërthurura ekonomikisht.
Xi, i cili vizitoi për herë të fundit Shtetet e Bashkuara në vitin 2023, të mërkurën e paralajmëroi Trumpin të vazhdojë me "kujdes" në shitjen e armëve Tajvanit të vetëqeverisur, të cilin Kina e pretendon si pjesë të territorit të saj.
Udhëheqësi kinez shprehu gjithashtu shpresën se çështjet dypalëshe, përfshirë tregtinë, mund të zgjidhen në mënyrë miqësore midis Pekinit dhe Uashingtonit.
"Duke trajtuar çështjet një nga një dhe duke ndërtuar vazhdimisht besim të ndërsjellë, ne mund të krijojmë një mënyrë të drejtë që të dy vendet të shkojnë mirë", tha Xi, sipas transmetuesit shtetëror CCTV.
Ndërkohë, Trump tha se biseda me Xi ishte "e shkëlqyer" dhe se "të dy e kuptojmë sa e rëndësishme është ta mbajmë atë në këtë mënyrë".
Të premten, Shtetet e Bashkuara kërkuan bisedime trepalëshe me Rusinë dhe Kinën për të vendosur kufizime të reja për armët bërthamore, por Pekini deri më tani ka refuzuar t'u bashkohet negociatave të çarmatimit "në këtë fazë". /Telegrafi/