Trump thotë se vdekja e ushtarëve amerikanë është një 'turp', por misioni në Iran është ende kritik
Donald Trump ka mbrojtur luftën me Iranin, ndërsa ushtria amerikane tha se ka nisur sulme të reja ajrore kundër Iranit, për të "ndëshkuar shpejt" Gardën Revolucionare të vendit për një sulm në Jordani që vrau dy ushtarë amerikanë.
Duke folur për New York Post rreth një orë pas fillimit të sulmeve të fundit ajrore amerikane, Trump i quajti vdekjet "një turp", por tha se misioni është ende kritik.
"Ata e bënë këtë sepse nuk duan ta shohin Iranin të ketë një armë bërthamore", tha presidenti amerikan për trupat. Dhe kjo thjesht tregon se sa të këqij janë [iranianët]", transmeton Telegrafi.
Dy ushtarët amerikanë u vranë ndërsa mbroheshin kundër një sulmi me raketa balistike dhe dronë iranianë të premten, tha CENTCOM.
Një tjetër është i zhdukur dhe katër ushtarë të tjerë që u evakuuan mjekësisht në spitale u liruan më vonë, shtoi ajo.
Kur u pyet nëse planifikonte të kontaktonte familjet e dy ushtarëve, Trump tha: "Sigurisht që do ta bëj. Gjithmonë e bëj. Po".
Më herët të shtunën, Trump i tha NewsNation se "nuk i intereson fare" që Teherani njoftoi se kishte lënë Memorandumin e Mirëkuptimit midis dy kombeve, duke vënë në dukje se trupat vdiqën "në shërbim të vendit të tyre".
Pas kësaj, Pentagoni dërgoi aeroplanë luftarakë shtesë drejt Lindjes së Mesme, sipas Wall Street Journal.
Trump gjithashtu mbrojti luftën pasi disa anëtarë demokratë të Kongresit bënë deklarata duke e fajësuar atë për vdekjen e trupave.
"A keni pyetur ndonjëherë se sa njerëz vdiqën në Vietnam? A keni pyetur ndonjëherë se sa njerëz vdiqën në Afganistan brenda një dite? Brenda një dite - të drejtuar nga Joe Biden i përgjumur", tha Trump.
"Këto janë dy luftëra për të cilat po flasim: Venezuela dhe kjo. Dhe është për të ardhur keq, por në këtë rast, ata vdiqën sepse nuk donin ta shihnin Iranin të kishte një armë bërthamore dhe nuk donin ta shihnin Lindjen e Mesme të shpërthyer", shtoi ai. /Telegrafi/