SHBA-të rinisin sulmet kundër Iranit pas vdekjes së ushtarëve amerikanë
Ushtria amerikane thotë se ka nisur sulme të reja ajrore kundër Iranit për të "ndëshkuar shpejt" Gardën Revolucionare të vendit për një sulm në Jordani, që vrau dy anëtarë të shërbimit amerikan.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se sulmet ishin gjithashtu të dizajnuara për të degraduar më tej aftësinë e Iranit për të kufizuar trafikun e cisternave të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit.
Dy trupat amerikane u vranë ndërsa mbronin sulmet me raketa balistike dhe dronë nga Irani të premten, tha CENTCOM, transmeton Telegrafi.
Një tjetër është i zhdukur dhe katër anëtarë të tjerë të shërbimit që u evakuuan mjekësisht në spitalet jordaneze u liruan më vonë, shtoi ajo.
Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026
Vdekjet e fundit e çojnë numrin e përgjithshëm të ushtarëve amerikanë të vrarë gjatë luftës në të paktën 16, me shumicën që ndodhën në ditët pas fillimit të sulmeve amerikane në fund të shkurtit.
Gjashtë vdiqën kur një avion furnizimi me karburant u rrëzua mbi Irak në fillim të marsit, ndërsa gjashtë të tjerë u vranë në një sulm me dronë në një qendër operacionesh në Kuvajt.
Më shumë se 430 personel ushtarak amerikan janë plagosur. Vdekjet në luftë nuk kufizohen vetëm tek amerikanët.
Autoritetet iraniane thanë se të paktën 50 persona janë vrarë dhe më shumë se 500 janë plagosur në sulmet amerikane në tre javët e fundit, përfshirë tetë të vrarë në një sulm në një urë të premten.
Njerëz që punojnë në anije, si dhe punëtorë të huaj dhe të tjerë në vendet e Gjirit, Izrael dhe Liban janë vrarë gjithashtu në konflikt. /Telegrafi/