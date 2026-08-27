Trump thotë se pati 'bisedime të mira' me Putinin, Rusia 'nuk do të sulmojë' territorin e NATO-s
Presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se Vladimir Putin "nuk do të sulmojë" territorin e NATO-s, duke kundërshtuar raportet e medias se Uashingtoni është i shqetësuar për një veprim të mundshëm rus në Evropë.
Komentet e Trump erdhën dy ditë pasi drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, fluturoi për në Moskë për bisedime të papritura që Wall Street Journal dhe CBS News i kishin quajtur një përpjekje për ta bindur Rusinë të mos sulmonte anëtarët e NATO-s, mes vlerësimeve të inteligjencës amerikane se Moska mund të kërkonte të testonte aleancën.
"Kam pasur bisedime të mira me të. Ai nuk do të sulmojë një territor të NATO-s", u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale kur u pyet nëse presidenti rus kishte rënë dakord të mos e bënte këtë, transmeton Telegrafi.
I pyetur të konfirmonte raportet për Ratcliffe që u dha një paralajmërim rusëve, Trump u përgjigj: "Nuk dua të komentoj për këtë, por ata nuk do të sulmojnë".
Trump gjithashtu minimizoi rëndësinë e bisedimeve të Moskës, duke sugjeruar se ato shqetësonin Ukrainën dhe hodhi poshtë raportet se Ratcliffe kishte ngritur çështjen e NATO-s ose fushatës amerikane për të ushtruar presion ndaj Iranit.
"Ai është atje, shumë gjysmë rutinë. Nuk dua t'i zhgënjej njerëzit. Do të donim të shihnim fundin e luftës me Ukrainën", tha Trump në një intervistë me prezantuesin konservator të radios Glenn Beck.
Më herët të enjten, shefi i inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergei Naryshkin, gjithashtu e minimizoi takimin me homologun e tij të CIA-s.
"Po, takimi u zhvillua, por nuk ka asgjë të pazakontë në të", u citua të thoshte Naryshkin nga agjencia shtetërore e lajmeve TASS.
Të dy kishin diskutuar "një numër çështjesh që bien brenda përgjegjësisë së shërbimeve të inteligjencës", tha ai, duke e përshkruar atë si "një çështje mjaft delikate dhe të veçantë".
Ratcliffe është një nga zyrtarët më të lartë amerikanë që viziton Rusinë që nga fillimi i luftës në Ukrainë në vitin 2022.
Vizita e tij erdhi ndërsa Moska përshkallëzon ofensivën e saj, me sulmet këtë verë që rritën numrin e të vdekurve civilë, ndërsa bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja kanë ngecur.
Dhe në Bruksel, një zyrtar i lartë i BE-së, duke folur në kushte anonimiteti, tha: "Shërbimet evropiane në përgjithësi nuk shohin ndonjë rrezik sulmi nga Rusia ndaj vendeve evropiane dhe ky vlerësim nuk ka ndryshuar".
"Kur bëhet fjalë për ndonjë kërcënim ndaj anëtarëve evropianë të NATO-s, nuk shohim asnjë vlerësim që ndonjë prej tyre të jetë në përgatitje tani", shtoi ajo.
Trump gjithashtu hodhi poshtë nevojën për të ndëshkuar Rusinë për tregtinë me aleatin e tyre Iranin, pasi administrata e tij njoftoi një "Ditën-D ekonomike" që synon Teheranin nëse refuzon të hapë Ngushticën e Hormuzit.
"Deri më tani, mendoj se Rusia është sjellë mjaft mirë, në lidhje me Ngushticën e Hormuzit", tha ai.
Kremlini gjithashtu hodhi poshtë si "histori frikësuese" raportet e mediave amerikane që sugjeronin se Rusia mund të sulmonte NATO-n, pas një vizite të rrallë të drejtorit të CIA-s në Moskë.
I pyetur për të komentuar mbi raportet në një konferencë të përditshme, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha: "Shumë histori të tilla frikësuese po publikohen tani. Sigurisht, ato nuk kanë të bëjnë fare me realitetin."
Lidhur me Ukrainën, ai tha se Rusia "do të preferonte të arrinte objektivat e saj me mjete paqësore, por në mungesë të një mundësie për ta bërë këtë, ajo po vazhdon operacionin ushtarak special", duke iu referuar pushtimit të plotë të Moskës.
Peskov gjithashtu kritikoi mbështetësit evropianë të Ukrainës, duke thënë se Rusia "po përballet me një politikë shumë agresive" prej tyre.
Rusia ka refuzuar vazhdimisht kërkesat e Ukrainës për bisedime paqeje ballë për ballë midis Presidentit Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky të Ukrainës, duke kërkuar në vend të kësaj që Kievi të tërhiqet nga rajoni i saj lindor i Donbasit.
Putini është nën presion në rritje, ndërsa sulmet hakmarrëse të dronëve ukrainasë imponojnë një kosto gjithnjë e në rritje për ekonominë dhe civilët rusë.
Përdorimi i gjerë i dronëve në front i ka bërë lëvizjet e shpejta dhe në shkallë të gjerë të trupave pothuajse të pamundura, duke penguar secilën palë të fitojë një avantazh të qartë në luftën e ashpër katërvjeçare e gjysmë. /Telegrafi/