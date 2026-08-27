Zyrtarët thonë se rezervat e raketave Patriot të SHBA-së në Evropë janë 'tej nivelit kritik' për shkak të luftës në Iran
Ushtria amerikane po përjeton një mungesë "tej nivelit kritik" të interceptorëve të raketave të përparuara në Evropë, kryesisht të nxitur nga lufta e presidentit Donald Trump me Iranin, dhe një zyrtar i mbrojtjes së SHBA-së në Evropë dhe një zyrtar i NATO-s i thanë Associated Press, duke ngritur shqetësime në lidhje me cenueshmërinë e vendeve të NATO-s ndaj një sulmi të mundshëm rus.
Zyrtari i mbrojtjes i SHBA-së tha se mungesa më shqetësuese përfshin interceptorët e raketave Patriot, të cilët mund të rrëzojnë raketat balistike me shpejtësi të lartë të Rusisë, transmeton Telegrafi.
Zyrtari i NATO-s konfirmoi inventarët e ulët të Patriot midis forcave amerikane dhe të NATO-s në Evropë. Të dy folën në kushte anonimiteti për të diskutuar çështje të ndjeshme ushtarake.
Në rast të një sulmi rus me raketa balistike, për shembull, në një seli ushtarake ose termocentral, NATO mund të jetë në një pozicion të ngjashëm me Ukrainën e varfër nga Patriot dhe të detyrohet "të marrë grusht pas grushti në gojë", tha zyrtari i mbrojtjes i SHBA-së.
Në Evropë, ushtria amerikane "definitivisht" nuk ka mjaftueshëm raketa Patriot për të ndaluar çdo sulm të mundshëm të qëndrueshëm me raketa balistike dhe do të kishte aftësi "shumë të kufizuara" për t'u mbrojtur kundër një sulmi të vetëm me raketa balistike ose një rakete ruse që del jashtë kursit, tha zyrtari i SHBA-së.
Kjo ilustron pasojat e vendimit të Trump për të nisur një luftë kundër Iranit, një konflikt që arrin në gjashtë muaj të premten. Stoqet e raketave amerikane në Evropë janë zhvendosur në Lindjen e Mesme, ku SHBA-të dhe aleatët e Gjirit kanë qëlluar një numër të konsiderueshëm interceptorësh, duke përfshirë Patriot, për të penguar dronët dhe raketat e Iranit. Disa nga këto sulme kanë vrarë dhe plagosur trupa amerikane.
Edhe pse një sulm me raketa balistike ruse kundër vendeve të NATO-s nuk pritet së shpejti, drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, shkoi në Moskë këtë javë për të paralajmëruar Rusinë të mos sulmojë, raportoi The Wall Street Journal.
I pyetur nga gazetarët të enjten nëse Ratcliffe ia përcolli këtë mesazh presidentit rus Vladimir Putin, Trump ofroi një përgjigje të tërthortë. /Telegrafi/