Zvicra synon të ndërtojë një batalion ushtarak dronësh deri në vitin 2028, thotë ministria e Mbrojtjes
Zvicra njoftoi të enjten qëllimin e saj për të ndërtuar një batalion ushtarak dronësh, mes një tendence riarmatimi në të gjithë Evropën.
"Nga viti 2028, ushtria do të vendosë batalionin e saj të dronëve për zbulim, operacione dhe mbrojtje", tha ministria e mbrojtjes në një deklaratë.
Batalioni do të mbështetet nga një program i specializuar rekrutimi dhe trajnimi, transmeton Telegrafi.
Ministria përshkroi planet për një qendër civilo-ushtarake për dronë dhe robotikë, e përbërë nga një qendër teknologjike dhe një komandë ushtarake.
"Zgjidhjet e reja do të zhvillohen, testohen dhe do të bëhen shpejt të përdorshme për përdorim ushtarak", tha ajo.
Ministria e Mbrojtjes tha se dronët, mbrojtja kundër dronëve dhe robotika tani ishin një "prioritet strategjik" për vendin alpin pa dalje në det.
Në vitet e fundit, dronët janë bërë gjithnjë e më të përhapur në konflikte, të përdorur për mbikëqyrje dhe mbledhje inteligjence, si dhe për shënjestrimin e pozicioneve të armikut dhe kryerjen e sulmeve, shpesh me ndihmën e inteligjencës artificiale.
Ministria zvicerane e mbrojtjes vuri në dukje se ka parë një rritje në numrin e fluturimeve të dronëve të vërejtura mbi infrastrukturën ushtarake dhe atë kritike.
Sistemi i parë i vendit për mbrojtjen nga dronë është futur tashmë.
Pozicioni i hershëm i Zvicrës ka qenë ai i neutralitetit të armatosur mirë dhe vendi evropian ka rekrutim të detyrueshëm për burrat.
Neutraliteti zviceran i ka rrënjët që në vitin 1516 dhe është njohur ndërkombëtarisht që nga viti 1815. /Telegrafi/